अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश सरकार के भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कार्रवाई की है. सीजेएम कोर्ट के आदेश पर टप्पल इलाके में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को पुलिस ने शनिवार को कुर्क किया है. यह संपत्ति दिल्ली के रहने वाले दो भू माफियाओं की है. कुर्की से पहले एसपी ने भारी पुलिस की मौजूदगी में दोनों अपराधियों के कारनामों और कार्रवाई के बारे में अनाउंस किया.

एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति को चिह्नित करने के बाद न्यायालय से आदेश लेकर कार्रवाई की गई. यह जमीन जेवर एयरपोर्ट के निकट स्थित है. जिसकी कीमत लगभग 34 करोड़ रुपए है. पुलिस की जांच में सामने आया कि नई दिल्ली निवासी मोहम्मद शारिब तस्मिन ने वर्ष 2020 से 2024 के बीच आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित धन से टप्पल इलाके में जमीन खरीदी थी. इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 11 करोड़ 52 लाख रुपए है. शारिब ने फर्जी तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त की थी.

कार्रवाई से पहले अनाउंस करते एसपी. (ETV Bharat)

इसी तरह दिल्ली निवासी साद रहमान ने भी आपराधिक कृत्यों से कमाए गए पैसे से टप्पल क्षेत्र में जमीन खरीदी. इसकी बाजार कीमत लगभग 21 करोड़ 51 लाख 72 हजार रुपए आंकी गई है. पुलिस की रिपोर्ट में यह जमीन भी फर्जी तरीके से खरीदी गई पाई गई. इसके बाद दोनों संपत्तियों को कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया.



एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर सीधा प्रहार कर अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की यह बड़ी कार्रवाई है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई से साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन भूमाफियाओं व अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई तेज की जाएगी ताकि भू-माफिया और अपराधियों को संदेश दिया जा सके कि अवैध संपत्ति किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं रहेगा.

