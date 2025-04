ETV Bharat / state

नकली शराब और कोल्ड ड्रिंक के बाद अवैध नूडल्स और सॉस की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अधिकारी हैरान - ILLEGAL NOODLES AND SAUCE FACTORY

अवैध नूडल्स फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 25, 2025 at 8:41 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 10:33 AM IST 3 Min Read

हल्द्वानी: नैनीताल जिला प्रशासन इन दिनों अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. एक सप्ताह के भीतर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया था. बुधवार को जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के टीम अवैध कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. अब हल्द्वानी शहर के बीचों-बीच पॉश इलाके में चल रही अवैध नूडल्स और और सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. अवैध कारोबार पर छापा: पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपलिंग की कार्रवाई कर जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री को सील किया है. एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह एवं नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी ऋचा सिंह के नेतृत्व में नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मंगल पड़ाव स्थित ‘महेश्वरी नूडल्स’ निर्माण इकाई पर छापेमारी कर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया गया है. अवैध नूडल्स और सॉस की फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Video- ETV Bharat)

हल्द्वानी: नैनीताल जिला प्रशासन इन दिनों अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. एक सप्ताह के भीतर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया था. बुधवार को जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के टीम अवैध कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. अब हल्द्वानी शहर के बीचों-बीच पॉश इलाके में चल रही अवैध नूडल्स और और सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. अवैध कारोबार पर छापा: पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपलिंग की कार्रवाई कर जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री को सील किया है. एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह एवं नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी ऋचा सिंह के नेतृत्व में नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मंगल पड़ाव स्थित ‘महेश्वरी नूडल्स’ निर्माण इकाई पर छापेमारी कर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया गया है. अवैध नूडल्स और सॉस की फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Video- ETV Bharat) अवैध नूडल्स और सॉस बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़: दौरान जिला प्रशासन पाया कि फैक्ट्री घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुमति के संचालित हो रही थी. निर्माण स्थल पर गंभीर गंदगी, नूडल्स बनाने वाले समान में फंगस और खाद्य पदार्थ में बड़ी मात्रा में कॉकरोच तथा सॉस बनाने के दौरान एक्सपायर्ड रसायनों और सॉस-पल्प का उपयोग किया जाना पाया गया. मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नूडल्स, सॉस और पल्प के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. अवैध नूडल्स और सॉस फैक्ट्री में छापा (Photo- ETV Bharat) एक्सपायर्ड सामग्री से बनाए जा रहे थे नूडल्स और सॉस: फैक्ट्री के निचले भाग गोदाम से भारी मात्रा में नूडल्स और सॉस बनाने की सामग्री भी बरामद की गयी है. नूडल्स और सॉस बनाने के दौरान एक्सपायरी खाद्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था. नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि- सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री में नूडल्स और सॉस बनाने के दौरान रसायन का प्रयोग किया जा रहा है, जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जांच में यह भी पाया गया कि नूडल्स तैयार करने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया जा रहा था. इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है.

-ऋचा सिंह, नगर आयुक्त, हल्द्वानी- खाद्य आपूर्ति विभाग ने दर्ज किया मुकदमा: नगर आयुक्त ने बताया कि आपूर्ति विभाग द्वारा सिलेंडर जब्त कर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है. कार्रवाई में राहुल शाह, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, ऋचा सिंह, नगर आयुक्त, संजय कुमार, कॉम्पिटेंट ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा, अभय कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कुलदीप पांडे, तहसीलदार हल्द्वानी, पूर्ति विभाग एवं नगर निगम की टीम मौजूद रही. गंदगी में बनाई जा रही थी नूडल्स (Photo- ETV Bharat) ये भी पढ़ें: बनभूलपुरा मलिक के बगीचे के पास अवैध कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर धोखा

Last Updated : April 25, 2025 at 10:33 AM IST