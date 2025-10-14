संभल में श्रीकल्कि धाम के पास अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर; 3 थानों की पुलिस रही तैनात
सार्वजनिक जमीन पर बनाई गई थी मस्जिद, तहसीलदार ने जारी किए थे बेदखली के आदेश.
संभल : श्रीकल्कि धाम से चंद कदम की दूरी पर मौजूद अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया. 262 वर्गमीटर में फैली इस मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक पार्क की जमीन पर किया गया था. तहसीलदार की ओर से इसकी बेदखली के आदेश जारी किए गए थे. इसके बाद मंगलवार को 3 थानों की पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई.
तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि ऐंचौड़ा कम्बोह गांव में सैदनगली-मनौटा रोड पर श्रीकल्कि धाम के पास कई साल पहले एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था. इसे 'छोटी मस्जिद' के नाम से जाना जाता था. मुस्लिम समुदाय के लोग धार्मिक स्थल के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे थे.
लेखपाल की जांच में सामने आई सच्चाई : तहसीलदार ने बताया कि कुछ समय पहले ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई थी कि मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक पार्क की जमीन पर कराया गया है. इसके बाद लेखपाल सुरेंद्र कुमार ने इसकी जांच की. इसमें पाया गया कि करीब एक हेक्टेयर जमीन पार्क के नाम पर दर्ज है. इसमें से 262 वर्गमीटर में मस्जिद का निर्माण करा दिया गया है.
ढाई घंटे में ध्वस्त हो गई मस्जिद : इसके बाद तहसीलदार न्यायालय में केस चला. 24 सितंबर को तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने मस्जिद की बेदखली का आदेश पारित कर दिया. इसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया. अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था. कब्जाधारकों ने खुद से थोड़ा कब्जा हटाया था. इसके बाद वे रुक गए थे. मंगलवार को ऐंचौड़ा कम्बोह गांव में 3 थानों की पुलिस पहुंची. प्रशासनिक अफसर बुलडोजर लेकर पहुंच गए. इसके बाद करीब ढाई घंटे में मस्जिद को ध्वस्त करा दिया गया.
किसी ने नहीं किया विरोध : नायब तहसीलदार दीपक जुरैल को इस कार्रवाई का प्रभारी बनाया गया था. तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि सार्वजनिक पार्क की जमीन से अवैध निर्माण को पूरी तरह हटवा दिया गया है. वहीं CO असमोली कुलदीप सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया. कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चली. किसी ने विरोध नहीं किया.
