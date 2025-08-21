कुल्लू: एक ओर भारी बरसात के कारण प्रदेश के अधिकांश नदी-नाले उफान पर हैं. वहीं, दूसरी ओर खनन माफिया जमकर चांदी काट रहे हैं. इन दिनों खनन माफियाओं का कारोबार खूब फल-फूल रहा है. बाढ़ का लाभ उठाते हुए खनन माफिया धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं. इसी बीच खनन विभाग की शिकायत पर भुंतर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है. क्या है पूरा मामला आइए विस्तार से जानते हैं.

बजौरा में 600 मीट्रिक टन रेत जब्त

कुल्लू जिले में पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते इन दिनों नदी-नाले उफान पर हैं. भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में भी बाढ़ आई हुई है. ऐसे में खनन माफिया इन दिनों बाढ़ का लाभ उठाते हुए नदी से रेत निकालकर उसे स्टोर करने में जुटे हैं. लेकिन, खनन विभाग की शिकायत पर भुंतर पुलिस की टीम ने कुल्लू जिले के बजौरा में बड़ी कार्रवाई की है. इस इलाके में भुंतर पुलिस ने दो मामलों में 600 मीट्रिक टन रेत को जब्त किया है.

खनन विभाग की शिकायत पर भुंतर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

भुंतर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भुंतर के बजौरा तहसील लोअर बजौरा गांव के रहने वाले फकीर हुसैन ने बजौरा में ब्यास नदी के दाहिने किनारे जल शक्ति विभाग के पंप हाउस के पास लगभग 150 मीट्रिक टन रेत अवैध खनन कर भंडारण की थी. वहीं, दूसरे मामले में पुलिस थाना भुंतर में महेंद्र सिंह खनन निरीक्षक कुल्लू की शिकायत पर FIR नंबर 142/25 यू/स 21 ऑफ माइन एंड मिनरल एक्ट एंड 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

बजौरा में खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन

एएसपी कुल्लू संजीव कुमार ने बताया कि, "पुलिस की टीम ने खनन विभाग की शिकायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई है. दोनों आरोपियों के खिलाफ भुंतर पुलिस थाने में महेंद्र सिंह खनन निरीक्षक कुल्लू की शिकायत पर FIR-140/25 यू/स 21 ऑफ माइन एंड मिनरल एक्ट एंड 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."

खनन माफियाओं से पूछताछ में जुटी पुलिस

भुंतर के बजौरा तहसील के कलेहली गांव के रहने वाले मुंशी राम ने लोअर बजौरा में ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर जल शक्ति विभाग के पंप हाउस के पास लगभग 450 मीट्रिक टन रेत के अवैध खनन और भंडारण की थी. खनन विभाग की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

