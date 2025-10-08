धनबाद में धड़ल्ले से चल रहा मौत का धंधा! कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा
धनबाद में अवैध LPG रिफिलिंग का खतरनाक खेल चल रहा है. हालांकि पांडेयडीह हादसे के बाद प्रशासन काफी सतर्क है.
Published : October 8, 2025 at 7:31 PM IST
धनबाद: कोयलांचल में अवैध LPG रिफिलिंग का खतरनाक धंधा बेरोकटोक चल रहा है. रविवार को तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेयडीह में एक ऐसी ही घटना में 5 से 6 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया, जिसमें संचालक खेदन सोनार की मौत हो गई. मौके पर 25 से 30 सिलेंडर और मौजूद थे. गनीमत रही कि आग नहीं फैली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना ने अवैध रिफिलिंग के खतरे को उजागर किया है.
भीड़भाड़ वाले इलाकों में जोरों पर धंधा
शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. बैंक मोड़, भूली, बरटांड, स्टील गेट और पुराना बाजार जैसे क्षेत्रों में यह धंधा आम है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाट और बाजारों में सस्ते दामों पर छोटे सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता संदिग्ध होती है. ये सिलेंडर कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं.
'जिंदगियों के साथ खिलवाड़'
पुराना बाजार चैंबर के अध्यक्ष सोहराब अली ने कहा, "पांडेयडीह हादसे से सबक लेने की जरूरत है. रोजी-रोटी के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है. अगर बड़ा हादसा हुआ तो कई जिंदगियां तबाह हो सकती हैं." उन्होंने जिला प्रशासन से इस अवैध धंधे पर सख्त कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही, यह सवाल भी उठाया कि 14.5 किलो के डोमेस्टिक LPG सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें कैसे उपलब्ध कराते हैं.
प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई
एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और अंचल अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी और जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें.
सस्ते सिलेंडरों से खतरा
फायर ब्रिगेड अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने चेतावनी दी कि बाजारों में सस्ते दामों पर उपलब्ध छोटे सिलेंडरों की गुणवत्ता खराब होती है, जो कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं. उन्होंने लोगों से ऐसे सिलेंडरों का उपयोग न करने की सलाह दी. साथ ही, अवैध रिफिलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
सुरक्षा के लिए जागरूकता जरूरी
पांडेयडीह हादसे ने प्रशासन और समाज को अवैध LPG रिफिलिंग के खतरे के प्रति सतर्क किया है. जिला प्रशासन से उम्मीद है कि इस धंधे पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में कोई और जिंदगी खतरे में न पड़े.
