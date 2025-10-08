ETV Bharat / state

धनबाद में धड़ल्ले से चल रहा मौत का धंधा! कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

धनबाद: कोयलांचल में अवैध LPG रिफिलिंग का खतरनाक धंधा बेरोकटोक चल रहा है. रविवार को तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेयडीह में एक ऐसी ही घटना में 5 से 6 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया, जिसमें संचालक खेदन सोनार की मौत हो गई. मौके पर 25 से 30 सिलेंडर और मौजूद थे. गनीमत रही कि आग नहीं फैली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना ने अवैध रिफिलिंग के खतरे को उजागर किया है.

भीड़भाड़ वाले इलाकों में जोरों पर धंधा

शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. बैंक मोड़, भूली, बरटांड, स्टील गेट और पुराना बाजार जैसे क्षेत्रों में यह धंधा आम है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाट और बाजारों में सस्ते दामों पर छोटे सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता संदिग्ध होती है. ये सिलेंडर कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं.

धनबाद में अवैध एलपीजी रीफिलिंग पर चिंता (ईटीवी भारत)

'जिंदगियों के साथ खिलवाड़'

पुराना बाजार चैंबर के अध्यक्ष सोहराब अली ने कहा, "पांडेयडीह हादसे से सबक लेने की जरूरत है. रोजी-रोटी के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है. अगर बड़ा हादसा हुआ तो कई जिंदगियां तबाह हो सकती हैं." उन्होंने जिला प्रशासन से इस अवैध धंधे पर सख्त कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही, यह सवाल भी उठाया कि 14.5 किलो के डोमेस्टिक LPG सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें कैसे उपलब्ध कराते हैं.

प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई