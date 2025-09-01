कोटा : जिले की कनवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 50 लख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है. यह शराब एक ट्रक में भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी. इस मामले में पुलिस ने दो दिल्ली निवासी तस्करों को गिरफ्तार किया है.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि जिले की कनवास थाना पुलिस रविवार रात नेशनल हाईवे 52 पर नजदीक नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी .इसी दौरान कोटा से झालावाड़ की तरफ जा रहा एक ट्रक वहां पर आया था. जिसे थानाधिकारी श्यामाराम विश्नोई और उनकी टीम ने रुकवाया. इस ट्रक में चावल के भूसे से भरी हुई बोरियां रखी हुई थी.

इसे भी पढ़ें: गुजरात से सटे रतनपुर बॉर्डर पर 50 लाख की अवैध शराब पकड़ी, कंटेनर चालक गिरफ्तार

हालांकि पुलिस को चालक से पूछताछ पर शक हो गया था. साथ ही उन्होंने ट्रक की गहनता से जांच शुरू कर दी. जिसके बाद सामने आया कि ट्रक में भूसे की आड़ में शराब रखी हुई है. मौके से ही दिल्ली निवासी शराब तस्कर धर्मेंद्र जुलाहा और नरेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों ने प्रारंभिक तौर पर बताया है कि यह शराब गुजरात ले जा रहे थे. ट्रक को भी जप्त कर लिया है. शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है.

थानाधिकारी श्यामाराम विश्नोई ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों से मामले में पूछताछ की जा रही है. साथ ही पकड़ी गई शराब अलग-अलग ब्रांड की 382 बेटियां पंजाब निर्मित है. यह ट्रक भी गुजरात नंबर का है. ट्रक में करीब 100 भूसे की बोरियां भी भरी हुई थी. ऐसे में इस शराब को ड्राई स्टेट गुजरात में ही खपाएं जाने के बाद दोनों आरोपियों ने कही है.