चूरू: सरदारशहर पुलिस ने हनुमानगढ़-किशनगढ़ मेगा हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक करोड़ रुपए की कीमत की पंजाब निर्मित अवैध शराब के साथ दो जनों को गिरफ्तार किया. अवैध शराब से भरे ट्रक को भी जब्त किया गया. थानाधिकारी मदनलाल ने बताया कि यह अवैध शराब पंजाब से गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही थी.

उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर हनुमानगढ़-किशनगढ़ मेगा हाईवे पर नाकाबंदी की गई थी. नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाकर चेक किया गया, तो उसमें पंजाब निर्मित अवैध शराब भरी हुई थी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जोधपुर ग्रामीण निवासी इसमाल खान और अयूब खान को अवैध शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है.

थानाधिकारी ने बताया कि ट्रक में कुल 1268 कॉर्टन अवैध शराब के भरे हुए थे. पुलिस द्वारा जब्त अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपए है. प्रथम दृष्टया यह अवैध शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि पुलिस अब इस नशे के कारोबार के मास्टरमाइंड का पता लगाने का प्रयास कर रही है. थानाधिकारी ने बताया कि कार्रवाई में जब्त अवैध शराब विभिन्न ब्रांड की पंजाब निर्मित है. जिसमें 908 कॉर्टन शराब और 360 कॉर्टन बियर के जब्त किए हैं. थानाधिकारी ने कहा कि अवैध मादक पर्दार्थों की तस्करी की रोकथाम के​ लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा.