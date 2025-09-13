ETV Bharat / state

किसान नेता के मुर्गी फार्म में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री; आग लगने पर तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

मौके पर पहुंची पुलिस ( Photo Credit: Shamli Police )

शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में किसान नेता के मुर्गी फार्म में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को अचानक आग लग गई. आग से फैक्ट्री में रखे पटाखे एक के बाद एक कर जलने लगे. आग लगते ही फैक्ट्री में काम कर रहे बच्चे, महिलाएं और पुरुष मौके से फरार हो गए. मुर्गी फार्म भाकियू अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष का: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि जिससे मुर्गी फार्म में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, वह भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष का है. इसकी पुलिस को भी भनक तक नहीं थी. जानकारी देते भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष (Video Credit: Shamli Police) कुड़ाना गांव में पटाखों का अवैध निर्माण: मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ाना का है. जहां पर बिजली घर के पास मुर्गी फार्म में बनाए जा रहे पटाखों में आग लग गई. आग लगने के बाद फैक्ट्री से बच्चे, महिलाएं और पुरुष फरार हो गए. ग्रामीणों की सूचना पर मुर्गी फार्म मालिक और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष दुष्यंत मलिक मौके पर पहुंचे.