किसान नेता के मुर्गी फार्म में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री; आग लगने पर तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने कहा, मुर्गी फार्म में अवैध पटाखा फैक्ट्री थी. किसान नेता समेत तीन लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Photo Credit: Shamli Police
मौके पर पहुंची पुलिस (Photo Credit: Shamli Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 11:47 PM IST

3 Min Read
शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में किसान नेता के मुर्गी फार्म में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को अचानक आग लग गई. आग से फैक्ट्री में रखे पटाखे एक के बाद एक कर जलने लगे. आग लगते ही फैक्ट्री में काम कर रहे बच्चे, महिलाएं और पुरुष मौके से फरार हो गए.

मुर्गी फार्म भाकियू अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष का: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि जिससे मुर्गी फार्म में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, वह भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष का है. इसकी पुलिस को भी भनक तक नहीं थी.

जानकारी देते भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष (Video Credit: Shamli Police)

कुड़ाना गांव में पटाखों का अवैध निर्माण: मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ाना का है. जहां पर बिजली घर के पास मुर्गी फार्म में बनाए जा रहे पटाखों में आग लग गई. आग लगने के बाद फैक्ट्री से बच्चे, महिलाएं और पुरुष फरार हो गए. ग्रामीणों की सूचना पर मुर्गी फार्म मालिक और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष दुष्यंत मलिक मौके पर पहुंचे.

Photo Credit: Shamli Police
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. (Photo Credit: Shamli Police)

एक घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका: ग्रामीणों की सूचना पर दमकल विभाग और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस को मौके पर बड़ी मात्रा में जले हुए पटाखे मिले. दुष्यंत मलिक ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बाक्स की पैकिंग करने के लिए 15 दिन पहले मुर्गी फार्म की जमीन को बागपत जिले के गांव लुहारी निवासी भूरा, काला पुत्र अब्बास को 25 हजार रुपये महीने के किराए पर दी थी.

Photo Credit: Shamli Police
25 हजार रुपये महीने के किराए पर दिया था मुर्गी फॉर्म (Photo Credit: Shamli Police)

भूरा और काला ने 15 हजार रुपये एडवांस दिये थे: उन्होंने एडवांस में 15 हजार रुपये भी जमा कर दिए थे, लेकिन वह मुर्गी फार्म में पटाखे बना रहे थे इसकी उनको जानकारी नहीं थी. पुलिस ने मौके से बने हुए पटाखे और सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया और मुर्गी फार्म को सील कर दिया

पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR: एफ कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि गांव कुड़ाना में दुष्यंत मलिक के मुर्गी फार्म में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी. इसमें अचानक से आग लग गई. मुर्गी फार्म के मालिक दुष्यंत मालिक और बागपत जिले के गांव निवासी भूरा और काला पुत्र अब्बास के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

POULTRY FARM OF FARMER LEADERFIR LODGED AGAINST THREE PEOPLEILLEGAL FIRECRACKER FACTORY FIREILLEGAL FIRECRACKER FACTORY SHAMLI

