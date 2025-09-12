ETV Bharat / state

फरीदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की रेड, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, धड़ल्ले से चोरी की जा रही थी बिजली

Illegal Firecracker Factory in Faridabad: शुक्रवार को फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर रेड की.

CM Flying raid in Faridabad
फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की रेड में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 4:15 PM IST

फरीदाबाद: सीएम फ्लाइंग की टीम ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर फरीदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर रेड की. यह छापेमारी फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में की गई. छापेमारी के दौरान फैक्ट्री परिसर से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे को बरामद किया गया है. इस दौरान टीम ने 10119 पटाखा, पोटाश, एल्युमिनियम पाउडर सहित कई अन्य सामग्री को फैक्ट्री परिसर से जब्त किया है. मामले में थाना तिगांव में फैक्ट्री संचालक रोहित कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

परिसर में बिजली चोरी सहित अन्य अनियमितताएंः छापेमारी के दौरान परिसर में बिजली चोरी का मामला भी प्रकाश में आया है. इसके लिए बिजली विभाग की ओर से अलग से कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा फैक्ट्री मालिक की ओर से प्रदूषण विभाग से भी कोई अनुमति नहीं ली हुई थी. इसके लिए फैक्ट्री संचालक के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रहा है. दोनों मामलों में विभाग की ओर से अलग से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की रेड (Etv Bharat)

कैसे हुआ खुलासाः सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र तिगांव के गांव अलीपुर के खेतों में अवैध रूप से पटाखा फैक्टरी चलाई जा रही है. फैक्ट्री में पोटास सहित अन्य अवैध रूप से पटाखे बनाने की सामग्री रखी हुई है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है. संबंधित विभाग के साथ जांच की जाए तो अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो सकता है.

Illegal firecracker factory
फैक्ट्री में अवैध निर्मित पटाखा फैक्ट्री (Etv Bharat)

दिल्ली में रहता है अवैध पटाखा पटाखा फैक्ट्री संचालकः सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर सतवीर कटारिया ने बताया कि "गुप्त सूचना के आधार पर हमने अपने सीएम फ्लाइंग टीम के साथ गांव अलीपुर के खेतों में अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री का अग्निशमन, प्रदूषण, बिजली विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान पता चला की फैक्ट्री चलाने वाला मालिक का नाम रोहित कुमार है जो रोहिणी दिल्ली में रहता है. छापेमारी के दौरान पटाखा फैक्टरी में भारी मात्रा में निर्मित पटाखे और पटाखों के निर्माण में उपयोग होने वाले विस्फोटक पदार्थ का भंडारण किया हुआ मिला."

Illegal firecracker factory
फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की रेड करते अधिकारी (Etv Bharat)

आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्जः इंस्पेक्टर सतवीर कटारिया ने बताया कि "छापेमारी के दौरान फैक्टरी में 170 पेटी तिल्ली पटाखे पैकिंग जिसका वजन 2125 किलो मिला. इसके अलावा 243 कैरेट तिल्ली पटाखे प्रति कैरेट 70 केक तिल्ली पटाखे जिसका वजन 7994 किलो था. वहीं पटाखे बनाने के लिए 40 किलोग्राम पोटाश, 5 किलोग्राम एल्युमिनियम पाउडर 400 किलोग्राम कोयला पाउडर और भारी मात्रा में खाली केक पैकिंग के लिए रखा हुआ मिला. इस संबंध में हमने स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ अभियोग संख्या 114 दिनांक 11 सितंबर 2025 को धारा 223 ए, 288 BNS और धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत थाना तिगांव में मामला दर्ज कराया गया है."

