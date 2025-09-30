ETV Bharat / state

6 करोड़ 54 लाख का डोडा चूरा, गांजा और स्मैक को जलाकर किया खाक, वीडियोग्राफी भी करवाई

बूंदी में पुलिस ने विभिन्न कार्रवाई में जब्त अवैध मादक पदार्थों को आग के हवाले कर दिया.

Police set illegal drugs on fire
अवैध मादक पदार्थ को आग के हवाले करती पुलिस (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार पर करारी चोट करते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस लाइन परिसर में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 10 प्रकरणों से जब्त किए गए 42 क्विंटल 92 किलो 06 ग्राम डोडा चूरा, 8 किलो 543 ग्राम गांजा और 30 ग्राम स्मैक को आग के हवाले कर नष्ट किया गया. इन मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 6 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है. यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय व महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज के निर्देशानुसार की गई.

न्यायालय और समिति की अनुमति से हुई कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि नशे की नष्टीकरण प्रक्रिया से पहले न्यायालय द्वारा जब्त मादक पदार्थों का भौतिक सत्यापन किया गया. इसके बाद जिला औषधि व्ययन समिति की अनुमति से पुलिस लाइन परिसर में यह माल जलाकर नष्ट किया गया. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, वृताधिकारी अरुण मिश्रा, सदर थानाधिकारी रमेश आर्य, अपराध सहायक दिनेश शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे. अधिकारियों ने आवश्यक रिकॉर्ड का मिलान कर मादक पदार्थों का वजन कराया और फिर नष्टीकरण की प्रक्रिया संपन्न की. पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करवाई गई, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

पढ़ें: पुलिस ने 8.5 करोड़ की कीमत के 4500 किलो मादक पदार्थों को किया आग के हवाले, जानिए क्या है वजह

जिले के चार थाना क्षेत्रों से बरामद हुआ नशा: एसपी ने बताया कि यह जब्त माल जिले के हिण्डोली, बसोली, कोतवाली और डाबी थानों में दर्ज कुल 10 प्रकरणों से संबंधित था. पुलिस ने तस्करों से इन मादक पदार्थों को छापों और सख्त निगरानी के दौरान बरामद किया था. एसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 42 क्विंटल 92 किलो 06 ग्राम डोडा चूरा, 8 किलो 543 ग्राम गांजा और 30 ग्राम स्मैक को आग के हवाले कर नष्ट किया गया.

पढ़ें: पुलिस ने 60 करोड़ की हेरोइन को किया आग के हवाले, सीमा पार से आई थी नशे की खेप

करोड़ों का नशा चढ़ा चिता की भेंट: मीणा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन मादक पदार्थों की कीमत 6 करोड़ 54 लाख 7 हजार 240 रुपए आंकी गई. उन्होंने बताया कि नशा समाज के लिए सबसे बड़ी बुराई है. यह न केवल युवाओं का भविष्य चौपट करता है, बल्कि परिवार और समाज को भी बर्बादी की राह पर धकेल देता है. उन्होंने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने कहा कि मादक पदार्थों का नष्टीकरण केवल कानूनी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मजबूत संदेश है कि पुलिस नशे के खिलाफ पूरी गंभीरता से काम कर रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTION OF BUNDI POLICESMUGGLED DRUGS SET ON FIREDRUGS WORTH RS 6 CRORE 54 LAKHSअवैध मादक पदार्थ आग के हवालेSEIZED DRUGS DESTROYED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोने-चांदी के भावों में तेजी, अब हल्के वजन के आभूषणों की बढ़ी डिमांड, कम कैरेट के आभूषण भी तैयार

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.