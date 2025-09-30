ETV Bharat / state

6 करोड़ 54 लाख का डोडा चूरा, गांजा और स्मैक को जलाकर किया खाक, वीडियोग्राफी भी करवाई

September 30, 2025

बूंदी: जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार पर करारी चोट करते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस लाइन परिसर में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 10 प्रकरणों से जब्त किए गए 42 क्विंटल 92 किलो 06 ग्राम डोडा चूरा, 8 किलो 543 ग्राम गांजा और 30 ग्राम स्मैक को आग के हवाले कर नष्ट किया गया. इन मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 6 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है. यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय व महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज के निर्देशानुसार की गई. न्यायालय और समिति की अनुमति से हुई कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि नशे की नष्टीकरण प्रक्रिया से पहले न्यायालय द्वारा जब्त मादक पदार्थों का भौतिक सत्यापन किया गया. इसके बाद जिला औषधि व्ययन समिति की अनुमति से पुलिस लाइन परिसर में यह माल जलाकर नष्ट किया गया. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, वृताधिकारी अरुण मिश्रा, सदर थानाधिकारी रमेश आर्य, अपराध सहायक दिनेश शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे. अधिकारियों ने आवश्यक रिकॉर्ड का मिलान कर मादक पदार्थों का वजन कराया और फिर नष्टीकरण की प्रक्रिया संपन्न की. पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करवाई गई, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.