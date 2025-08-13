पंचकूला: पंचकूला शहर के मुख्य मार्गों पर इन दिनों अवैध रोड कट लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना रखे हैं, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है. शहर के विभिन्न सेक्टरों से लगे मुख्य मार्गों के डिवाइडिंग रोड पर लोहे की ग्रिल न होने के कारण वाहन चालक और यात्री एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए लाइट प्वाइंट या चौक से टर्न लेने के बजाय बीच सड़क पर अवैध कट बनाकर आवाजाही कर रहे हैं. इसके कारण सड़क पर तेजी से आवाजाही कर रहे वाहनों से लगातार टकराव का खतरा बना हुआ है.

सूरजपुर यातायात प्रभारी ने 6 अवैध कट को किया बंद: नतीजतन पंचकूला ट्रैफिक पुलिस के सूरजपुर यातायात प्रभारी सुरेंद्र कुमार की अगुवाई में टीम ने परशुराम चौक से रेलवे क्रॉसिंग कट और बेला विस्टा चौक से पुलिस मुख्यालय कट के बीच बने कुल छह अवैध कट को सीमेंट के बैरिकेड/डिवाइडर लगाकर बंद किया.

पंचकूला में मुख्य मार्गों पर अवैध कट से बढ़ा हादसों का खतरा (ETV Bharat)

पीएमडीए के बजाय नगर निगम को लिखा पत्र: पुलिस ने मुख्य मार्गों पर बीच सड़क बनाए गए इन छह अवैध कट को बंद करने के साथ ही नगर निगम पंचकूला को पुख्ता स्थाई बंदोबस्त करने के लिए पत्र भी लिखा है. जबकि इन सड़कों पर डिवाइडर या ग्रिल लगाने समेत अन्य कार्य नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है. यह कार्य पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) के अंतर्गत पड़ता है. अवैध कट का मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस विभाग द्वारा सुधार के लिए पीएमडीए को पत्र लिखने के बजाय नगर निगम को पत्र लिख दिया गया.

मेयर बोले- "पुलिस ने गलत पते पर लिखा पत्र": इस पूरे मामले में ईटीवी भारत ने पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल से बातचीत की. पुलिस की ओर से शहर के मुख्य डिवाइडिंग रोड पर सभी अवैध कट स्थाई रूप से बंद करने के बारे में निगम को पत्र लिखे जाने के सवाल पर मेयर ने बताया कि यह काम निगम के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है. यह कार्य पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) के अधिकार क्षेत्र में आता है. पुलिस ने गलत पते पर पत्र भेजा है.

सड़क पर ही लोग पार्क कर रहे गाड़ियां: पंचकूला शहर कs विभिन्न मार्केटों से सटे मुख्य मार्गों पर लोग बेपरवाह होकर अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं. इस कारण रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति तो बनती ही है. साथ ही सड़क हादसों का खतरा भी लगातार बना रहता है, लेकिन पंचकूला ट्रैफिक पुलिस रॉन्ग पार्किंग वायलेशन को लेकर कोई व्यापक कार्रवाई नहीं कर रही है. दो दिन बाद 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) मनाया जाना है. बावजूद इसके अभी भी शहर के मुख्य मार्गों पर स्थिति चिंताजनक है. ईटीवी भारत ने सेक्टर 10/11 डिवाइडिंग रोड पर जांच की तो लगातार यातायात नियम टूटते दिखाई दिए. हर पल सड़क हादसों का खतरा बना रहा. फुटपाथ के साथ सड़क पर ही लोगों द्वारा गाड़ियां खड़ी की गई थी नतीजतन वाहन चालक तंग सड़क से बचते-बचाते निकलते दिखाई दिए.

एक सेक्टर से मुख्य मार्ग के लिए चार रास्ते: पंचकूला के विभिन्न सेक्टरों से मुख्य मार्ग पर पहुंचने के लिए चारों दिशाओं से चार रास्ते दिए गए हैं. वाहन चालकों के सेक्टर के अंदर से अचानक मुख्य मार्ग पर आने से सीधा आ रहा ट्रैफिक बाधित तो हो ही रहा है, जबकि सड़क हादसों का खतरा भी बना रहता है. वाहन चालक सुविधाजनक ट्रैफिक सिस्टम नहीं होने से स्वयं ही अपनी सूझबूझ से आवागमन करने को मजबूर है.

चंडीगढ़ से ट्रैफिक मैनेजमेंट सीखना जरूरी: पंचकूला शहर जैसे ही हालात कभी चंडीगढ़ में हुआ करते थे. लेकिन चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय के साथ यातायात व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए. चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न सेक्टरों से लगते मुख्य डिवाइडिंग रोड के सभी कट बंद किए गए. इससे वाहन चालकों को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में प्रवेश के लिए लाइट प्वाइंट या चौक से ही घूमकर आना पड़ता है. साथ ही लाइट प्वाइंट और चौक के बीच कम से कम आधा किलोमीटर व 1 किलोमीटर की दूरी है. नतीजतन वर्ष भर होने वाले सड़क हादसों की संख्या में काफी कमी देखी गई है.

चंडीगढ़ से विपरीत पंचकूला की ट्रैफिक व्यवस्था: पंचकूला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चंडीगढ़ से बिलकुल विपरीत है. पंचकूला में मुख्य मार्गों पर अवैध कट के अलावा स्थानीय प्रशासन द्वारा करीब 100 मीटर की दूरी के बीच ही स्वीकृत दो-दो लाइट प्वाइंट तक हैं. इससे वाहन चालक यू-टर्न तो ले ही रहे हैं. साथ ही सड़क पर सीधा आवाजाही करने वाले ट्रैफिक के अलावा सेक्टरों के अंदर का ट्रैफिक भी मुख्य मार्गों पर चारों दिशाओं से प्रवेश करता है. ऐसे में अव्यवस्था का आलम दिखना स्वाभाविक है.

साइकिल ट्रैक कार पार्किंग के लिए इस्तेमाल: पंचकूला शहर में स्थानीय प्रशासन द्वारा मुख्य मार्गों पर साइकिल ट्रैक की मार्किंग तो की गई है. लेकिन इन सड़कों पर साइकिल चलाने का मतलब जान जोखिम में डालना है. क्योंकि साइकिल ट्रैक कारों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. लोग इन साइकिल ट्रैक पर अपनी गाड़ियां पार्क करने के बाद घंटों शॉपिंग करने चले जाते हैं. बावजूद इसके प्रशासन और स्थानीय ट्रैफिक पुलिस इसे अनदेखा कर रही है.

