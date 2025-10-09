हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया अवैध निर्माण, संपत्ति विवाद में कार्रवाई के एसपी को दिए थे आदेश
कपासन नगरपालिका क्षेत्र में पुलिस एवं प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की.
Published : October 9, 2025 at 3:56 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन नगरपालिका क्षेत्र में गुरुवार को एक संपत्ति विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर एक निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया. इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे. पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे. न्यायालय ने अपने आदेश में चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक को अवैध निर्माण ध्वस्त करने की जिम्मेदारी दी थी. अब पुलिस जोधपुर हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश करेगी.
कपासन थाने के सहायक उप निरीक्षक उदयलाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. पुलिस लाइन से भी जाप्ता आया था. यह मामला कपासन नगरपालिका क्षेत्र में पांच बत्ती के पास रामद्वारा चौक क्षेत्र का है. यहां लक्ष्मीनारायण व्यास की पैतृक संपत्ति पर पारिवारिक बंटवारे का विवाद लंबित है. इस विवाद पर उच्च न्यायालय ने पहले ही 10 फरवरी, 2021 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ था. लेकिन स्थगन आदेश के बावजूद इस संपत्ति पर श्यामा देवी और इसके परिजनों की ओर से अवैध निर्माण कार्य करवाया गया. इसकी शिकायत न्यायालय में पहुंची.
पढ़ें: झालावाड़ में पुलिस का बुलडोजर एक्शन, तस्कर भाइयों के अवैध निर्माण को किया मटियामेट
इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इसे अपने आदेश की अवमानना माना. साथ ही लक्ष्मीनारायण व्यास बनाम श्यामा देवी व अन्य मामले में निर्णय सुनाया. न्यायालय ने गत 23 सितंबर को आदेश जारी करते हुए चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए थे कि स्थगन आदेश के बाद किए गए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाए. अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए. इस आदेश के अनुपालना में पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ की ओर से गुरुवार को अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई.
पढ़ें: हाईकोर्ट में दो मामलेः अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश, सीमाओं में परिवर्तन पर रोक
इस प्रकरण में न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की अवमानना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. राजस्थान हाईकोर्ट ने कपासन नगर में पारिवारिक संपत्ति पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर सख्त आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिया है कि 9 अक्टूबर 2025 तक निर्माण ध्वस्त कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे.