अलीगढ़ : रेलवे की जमीन पर लंबे समय से हो रहे अवैध कब्जे को लेकर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई. इसी क्रम में रेलवे के परिसर में अवैध रूप से बनी दो मजारों को हटाया गया. इस दौरान आरपीएफ (RPF) और जीआरपी (GRP) के जवानों के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा. अधिकारियों ने बताया कि यह मजारें रेलवे की जमीन पर कई वर्षों से बनीं हुई थीं. रेलवे विस्तार एवं निर्माण कार्य में लगातार बाधा बनने के चलते इन्हें हटाना आवश्यक हो गया था.





एसएसपी संजीव सुमन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

गांधी पार्क थाना क्षेत्र के शाहकमाल रोड पर यह कार्रवाई की गई. रेलवे और प्रशासन की टीम ने मजदूरों की मदद से प्रक्रिया पूरी कराई. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. कार्रवाई को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बनने पाए, हालांकि पूरी कार्रवाई बिना किसी विरोध और शांति पूर्ण माहौल में पूरी की गई.

एसएसपी संजीव सुमन ने बताया कि रेलवे अपनी संपत्ति की सुरक्षा और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री का निर्माण कर रही है. इसी क्रम में अपनी सीमा के अंदर आने वाले सभी अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस अभियान में दो मजारों के साथ-साथ कई अन्य अवैध प्रॉपर्टीज को भी ध्वस्त किया गया. स्थानीय पुलिस लगातार रेलवे को सहयोग प्रदान कर रही है और आगे भी जरूरत पड़ने पर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी.



अधिकारियों ने साफ किया कि रेलवे की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा. रेलवे सुरक्षा और यातायात विस्तार योजनाओं में बाधा डालने वाले निर्माण को हटाने के लिए भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. प्रशासन का कहना है कि यह कदम न केवल रेलवे की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि शहर के विकास कार्यों को गति देने के लिए भी आवश्यक है.



