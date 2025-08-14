ETV Bharat / state

बहराइच में बुलडोजर चलाकर नाले का अतिक्रमण हटाया; स्थानीय लोगों से पालिकाकर्मियों की हुई तीखी बहस - BAHRAICH NEWS

अधिशाषी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि 17 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था. इससे सड़क निर्माण में बाधा आ रही थी.

बहराइच में बुलडोजर चलाकर नाले का अतिक्रमण हटाया.
बहराइच में बुलडोजर चलाकर नाले का अतिक्रमण हटाया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read

बहराइच: अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन और नगर पालिका का बुलडोजर गरज रहा है. नाले की जमीन पर लोगों को अवैध अतिक्रमण करना भारी पड़ गया. नगर पालिका द्वारा बुलडोजर चलाकर सभी अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए. हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई.

जानकारी के मुताबिक, दरगाह थाना क्षेत्र इलाके के बख्शीपुरा में नाले की जमीन पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करा लिया गया था. इससे आए दिन जाम व नाले की सफाई आदि में परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इसकी शिकायत लोगों द्वारा जिला प्रशासन व नगरपालिका से की गई. इस मामले में पालिका प्रशासन द्वारा लोगों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने को कहा गया. निर्माण न हटाए जाने के बाद नगर पालिका की टीम द्वारा बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण तोड़ दिया गया.

स्थानीय लोगों से पालिकाकर्मियों की हुई तीखी बहस. (Video Credit: ETV Bharat)

इस दौरान पालिकाकर्मियों और अवैध निर्माण करने वाले लोगों से बहस भी हुई. सूचना पर पहुंची अधिशाषी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि करीब 17 लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया था. इसको लेकर सड़क निर्माण में भी बाधा आ रही थी. लोगों द्वारा नोंक झोंक की गई और उन्हें समझाया गया. ईओ नगर पालिका द्वारा बताया कि गया कि जिन लोगो द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, वह अतिक्रमण खुद हटा लें, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

7 अगस्त को भी सरकारी भूमि पर बने शौचालय की जमीन पर कार्रवाई की गई थी. कोतवाली नगर इलाके के बशीरगंज में नगर पालिका की भूमि पर बने सामुदायिक शौचालय जो कि जर्जर हो चुका था. अतिक्रमणकारियों द्वारा लगभग 2500 स्क्वायर फीट पर कब्जा किया गया था. इस पर नगर पालिका द्वारा एक्शन लिया गया. बीते दिनों काशीराम कॉलोनी व रोडवेज के पास भी अतिक्रमण हटवाया गया था.

सलारगंज स्थित गुल्लाबीर मंदिर के पास सरकारी भूमि पर बनी काशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करवा लिया था. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इस मामले में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका प्रमिता सिंह द्वारा शनिवार को अभियान चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त कराया गया.

यह भी पढ़ें: 'भारत विभाजन कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति का काला अध्याय', CM Yogi का विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर तीखा प्रहार

बहराइच: अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन और नगर पालिका का बुलडोजर गरज रहा है. नाले की जमीन पर लोगों को अवैध अतिक्रमण करना भारी पड़ गया. नगर पालिका द्वारा बुलडोजर चलाकर सभी अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए. हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई.

जानकारी के मुताबिक, दरगाह थाना क्षेत्र इलाके के बख्शीपुरा में नाले की जमीन पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करा लिया गया था. इससे आए दिन जाम व नाले की सफाई आदि में परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इसकी शिकायत लोगों द्वारा जिला प्रशासन व नगरपालिका से की गई. इस मामले में पालिका प्रशासन द्वारा लोगों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने को कहा गया. निर्माण न हटाए जाने के बाद नगर पालिका की टीम द्वारा बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण तोड़ दिया गया.

स्थानीय लोगों से पालिकाकर्मियों की हुई तीखी बहस. (Video Credit: ETV Bharat)

इस दौरान पालिकाकर्मियों और अवैध निर्माण करने वाले लोगों से बहस भी हुई. सूचना पर पहुंची अधिशाषी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि करीब 17 लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया था. इसको लेकर सड़क निर्माण में भी बाधा आ रही थी. लोगों द्वारा नोंक झोंक की गई और उन्हें समझाया गया. ईओ नगर पालिका द्वारा बताया कि गया कि जिन लोगो द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, वह अतिक्रमण खुद हटा लें, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

7 अगस्त को भी सरकारी भूमि पर बने शौचालय की जमीन पर कार्रवाई की गई थी. कोतवाली नगर इलाके के बशीरगंज में नगर पालिका की भूमि पर बने सामुदायिक शौचालय जो कि जर्जर हो चुका था. अतिक्रमणकारियों द्वारा लगभग 2500 स्क्वायर फीट पर कब्जा किया गया था. इस पर नगर पालिका द्वारा एक्शन लिया गया. बीते दिनों काशीराम कॉलोनी व रोडवेज के पास भी अतिक्रमण हटवाया गया था.

सलारगंज स्थित गुल्लाबीर मंदिर के पास सरकारी भूमि पर बनी काशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करवा लिया था. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इस मामले में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका प्रमिता सिंह द्वारा शनिवार को अभियान चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त कराया गया.

यह भी पढ़ें: 'भारत विभाजन कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति का काला अध्याय', CM Yogi का विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर तीखा प्रहार

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL CONSTRUCTION BAHRAICH DRAINMUNICIPALITY BULLDOZER BAHRAICHBULLDOZER REACHED CLASH OCCURREDबहराइच नाले पर अवैध निर्माणBAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.