लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी अपने रिस्क पर करें खड़ा, GRP-RPF को शिकायत से नहीं मतलब, अफसर बोले- लेते हैं एक्शन
लखनऊ के तीन रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग ने नाम पर खुलेआम लूट हो रही है. हर दिन यात्रियों से विवाद होता रहता है.
Published : September 15, 2025 at 10:08 PM IST
लखनऊ : रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग के नाम पर खुलेआम लूट मची है. यात्रियों के विरोध पर पार्किंग संचालक मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं. अभी तक लखनऊ जंक्शन और चारबाग रेलवे स्टेशनों पर ही विवाद हो रहा था. अब ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग संचालक की मनमानी सामने आई है. यात्री पार्किंग को लेकर जीआरपी और आरपीएफ से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन काई कार्रवाई नहीं हुई. मामले में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बच रहे है.
यात्री विष्णु उपाध्याय ने ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि रविवार को वह स्टेशन पर गए थे. पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 30 रुपये शुल्क लिया गया. एक तो पार्किंग चार्ज इतना महंगा है, वहीं टोकन पर्ची के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. पर्ची में पार्किंग का ठेका लेने वाली एजेंसी का नाम तक नहीं है. पर्ची पर न तो तारीख दर्ज है और न ही गाड़ी का नंबर लिखा जा रहा है. अगर कोई दिक्कत होती है तो इस पर्ची की वैधता साबित ही नहीं की जा सकेगी.
जीआरपी-आरपीएफ ने नहीं की सुनवाई : यात्री अमन राजपूत ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार को छोड़ने गए थे. सेकेंड इंट्री गेट की ओर पोर्च में वह रिश्तेदार को उतार रहे थे, तभी वहां पर एक कर्मचारी ने पैसे मांगे. अमन ने बताया कि पार्किंग 10 मिनट तक फ्री होती है. इस पर कर्मचारी भड़क गया और अभद्रता करने लगा. कुछ ही देर में कई लोगों ने घेर लिया. यात्री को वहां उतारने के एवज में 30 रुपये देने पड़े. इसकी शिकायत जीआरपी और आरपीएफ से की तो उन्होंने भी मामले को अनसुना कर दिया.
कैब-वे पर विवाद जारी : लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कैब-वे संचालक पर एक बार फिर तेजस एक्सप्रेस से पहुंचे यात्री से बदसलूकी का आरोप लगा है. पार्किंग शुल्क को लेकर यात्री व ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच बहस हो गई. यात्री ने पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल से मामले की शिकायत की. यात्री उत्कर्ष दीक्षित का कहना था है कि उन्होंने पाकिंग शुल्क के नियमों की जानकारी मांगी तो कर्मचारियों ने बताने से इनकार कर दिया और अभद्रता की.
गोमतीनगर स्टेशन पर भी विवाद : पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से भी आई है. बताया गया है कि प्रतिदिन पार्किंग के नाम पर वसूली हो रही है, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ सुनती ही नहीं, जबकि यहां पर किसी प्रकार की पार्किंग नहीं है. खरगापुर निवासी संदीप कुमार ने प्लेटफॉर्म निरीक्षक से शिकायत दर्ज कराई है. यात्री ने वसूली करने वाले लोगों के विजुअल भी सौंपे हैं.
चारबाग में शिकायतों के बाद हटा दिया गया था पार्किंग का ठेका : इससे पहले भी रेलवे स्टेशन पर पार्किंग विवाद खूब हो चुके हैं. चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी प्राइवेट पार्किंग के बाद वसूली का धंधा शुरू हो गया था. काफी शिकायतों के बाद उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने पार्किंग का प्राइवेट ठेका खत्म कर दिया. अब नये सिरे से यहां पर पार्किंग की प्रक्रिया की जा रही है. जहां पर प्राइवेट ठेकेदार पार्किंग शुरू कर रहे हैं, वहां पर अतिरिक्त वसूली, यात्रियों से आये दिन अभद्रता की शिकायतें सामने आ रही हैं.
कंप्लेन पर लिया जाता है एक्शन : पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आशुतोष गुप्ता का कहना है कि ऐशबाग की पार्किंग ऑथराइज्ड है. कूपन पर जो फीस प्रिंट है. वह भी अप्रूव्ड है. गाड़ी संबंधी जो भी दिक्कत होगी उसकी जिम्मेदारी कांट्रैक्टर की होगी. कंप्लेन पर एक्शन लिया जाता है. ये सही नहीं है कि सुनवाई नहीं होती है.
