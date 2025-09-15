ETV Bharat / state

लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी अपने रिस्क पर करें खड़ा, GRP-RPF को शिकायत से नहीं मतलब, अफसर बोले- लेते हैं एक्शन

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पार्किंग को लेकर यात्रियों ने शिकायत की है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 15, 2025 at 10:08 PM IST

लखनऊ : रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग के नाम पर खुलेआम लूट मची है. यात्रियों के विरोध पर पार्किंग संचालक मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं. अभी तक लखनऊ जंक्शन और चारबाग रेलवे स्टेशनों पर ही विवाद हो रहा था. अब ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग संचालक की मनमानी सामने आई है. यात्री पार्किंग को लेकर जीआरपी और आरपीएफ से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन काई कार्रवाई नहीं हुई. मामले में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बच रहे है. यात्री विष्णु उपाध्याय ने ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि रविवार को वह स्टेशन पर गए थे. पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 30 रुपये शुल्क लिया गया. एक तो पार्किंग चार्ज इतना महंगा है, वहीं टोकन पर्ची के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. पर्ची में पार्किंग का ठेका लेने वाली एजेंसी का नाम तक नहीं है. पर्ची पर न तो तारीख दर्ज है और न ही गाड़ी का नंबर लिखा जा रहा है. अगर कोई दिक्कत होती है तो इस पर्ची की वैधता साबित ही नहीं की जा सकेगी. एक यात्री ने रेलवे प्रशासन से पार्किंग को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. (Photo Credit; social media) जीआरपी-आरपीएफ ने नहीं की सुनवाई : यात्री अमन राजपूत ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार को छोड़ने गए थे. सेकेंड इंट्री गेट की ओर पोर्च में वह रिश्तेदार को उतार रहे थे, तभी वहां पर एक कर्मचारी ने पैसे मांगे. अमन ने बताया कि पार्किंग 10 मिनट तक फ्री होती है. इस पर कर्मचारी भड़क गया और अभद्रता करने लगा. कुछ ही देर में कई लोगों ने घेर लिया. यात्री को वहां उतारने के एवज में 30 रुपये देने पड़े. इसकी शिकायत जीआरपी और आरपीएफ से की तो उन्होंने भी मामले को अनसुना कर दिया.