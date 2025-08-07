Essay Contest 2025

Delhi NCR में चल रहा था अवैध चाइल्ड एडॉप्शन रैकेट, चार गिरफ्तार - DELHI ILLEGAL CHILD ADOPTION RACKET

Delhi NCR में अवैध चाइल्ड एडॉप्शन रैकेट का खुलासा, नवजात शिशु का अपहरण कर नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाता था.

दिल्ली पुलिस द्वरा अवैध चाइल्ड एडॉप्शन रैकेट का पर्दाफाश
दिल्ली पुलिस द्वरा अवैध चाइल्ड एडॉप्शन रैकेट का पर्दाफाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2025 at 8:32 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका का सिटी क्षेत्र से दिनदहाड़े एक साल के बच्चे का अपहरण हुआ था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार घंटे में बच्चों को बरामद कर लिया था. अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई थी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बच्चों के अपहरण करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस द्वारा नावेद, अफसर, स्वाति और संध्या को गिरफ्तार किया गया है.

मुख्य आरोपी अफसर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है. अफसर ने बच्चे का अपहरण किया था. पुलिस को आता देख बच्चों को छोड़कर फरार हो गया था. आरोपी अफसर लोनी के प्रेम नगर में किराए पर रहता था, जहां अफसर की दोस्ती नावेद से हुई. कुछ महीने बाद प्रेम नगर से मकान खाली कर अफसर पूजा कॉलोनी में किराए पर रहने लगा. पूजा कॉलोनी में अफसर ने मुर्गे की दुकान खोली. सावन के महीने में मीट की दुकान पूर्ण रूप से बंद रहने के कारण पैसों की जरूरत के लिए अफसर ने अपने दोस्त नवेद को अपनी दुकान पर बुलाया और पड़ोस में रहने वाले रशीद के नवजात शिशु का अपहरण कर बाहर बेचने की योजना बनाई.

सिद्धार्थ गौतम, एसीपी, गाजियाबाद (ETV Bharat)

अवैध चाइल्ड एडॉप्शन रैकेट का पर्दाफाश: पुलिस के मुताबिक, अफसर ने अपने गैंग में महिलाओं को भी शामिल किया, जिससे किसी को शक ना हो सके और लोगों को यह लगे कि बच्चा उसका है और बच्चे के रोने पर महिला बच्चे को शांत कर सके. अफसर ने शामली के थाना कांधला की रहने वाली अपनी साथी स्वाति से बच्चा बेचने के लिए संपर्क किया. स्वामी के पास बच्चे का कोई खरीदार नहीं था तो ऐसे में उसने मुजफ्फरनगर निवासी अपनी दोस्त संध्या से बात की. इसके बाद अफसर से नवजात शिशु का फोटो मांगा गया और संध्या को भेज दिया गया.

लाखों में बेचा जाता था बच्चों को: संध्या का नेटवर्क बिजनौर, दिल्ली, मुरादाबाद, रुड़की, अमरोहा समेत कई जिलों में फैला हुआ था. संध्या ने बच्चों का फोटो अपने नेटवर्क के साथियों के साथ साझा किया. संध्या के नेटवर्क का एक साथी मुरादाबाद के प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करता था, जिसने नवजात शिशु को ढाई लाख रुपए में बेचने के लिए नर्सिंग होम की नस के साथ डील तय की.

संध्या ने फोन करके स्वाति को बताया की मुरादाबाद की पार्टी बाहर जाने के कारण इंतजार करना होगा. संध्या स्वाति को कुछ देर बाद फिर फोन करती है और कहती है कि अमरोहा में एक पार्टी से डेढ़ लाख में डील हो गई है. संध्या स्वाति को बताती है क्योंकि बच्चे का रंग गोरा नहीं है तो ऐसे में पैसे कम मिल रहे हैं. फोन पर नवजात शिशु के लिए कोड वर्ड प्लॉट रखा हुआ था.

"पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं. अफसर, नावेद, स्वाति और संध्या गैंग चलाते हैं जो कि कई राज्यों में सक्रिय है. नवजात शिशु का अपहरण कर नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाता है. आरोपियों द्वारा अवैध एडॉप्शन रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें नर्स, हॉस्पिटल, आशा, वर्कर्स मैरिज ब्यूरो आदि शामिल है. गैंग द्वारा अस्पताल में आने वाली अविवाहित महिलाएं जिनकी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, उनके बच्चे और गरीब मां को गुमराह कर मरा हुआ बच्चा पैदा होना बताकर उनके स्वस्थ बच्चे को ले लेते हैं, इसके अलावा बच्चों की डिमांड पूरी करने के लिए नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की अस्पताल और मोहल्लों से चोरी भी करता है और उनके द्वारा किडनैपिंग की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है. पुलिस ने नावेद, अफसर, स्वाति और संध्या को गिरफ्तार किया है." - सिद्धार्थ गौतम एसीपी, गाजियाबाद-

