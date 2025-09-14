ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा; 17 अवैध तमंचे, 8 कारतूस बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

फर्रुखाबाद : जिले में थाना जहानगंज व कमालगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस टीम ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार तथा उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने मामले का खुलासा किया है.







आरोपी के कब्जे से पुलिस को 17 अवैध तमंचे बरामद : अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नारायणपुर गढ़िया गंगाइच थाना कमालगंज में अवैध शस्त्र बनाए जा रहे हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश दी और अभियुक्त राकेश बाबू उर्फ मुन्नू को गिरफ्तार कर लिया. छापेमारी में आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 17 अवैध तमंचे बरामद किये हैं. जिसमें 8 जिंदा 315 बोर, 8 खोखा कारतूस 315 बोर, 5 खोखा कारतूस 32 बोर, 2 खोखा कारतूस 12 बोर और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित कोयला व खड़ा कोयला बरामद हुआ है. इस संबंध में कमालगंज थाना पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुका है.