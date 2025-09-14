ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा; 17 अवैध तमंचे, 8 कारतूस बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने दी जानकारी.

फर्रुखाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा
फर्रुखाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 10:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : जिले में थाना जहानगंज व कमालगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस टीम ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार तथा उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने मामले का खुलासा किया है.


आरोपी के कब्जे से पुलिस को 17 अवैध तमंचे बरामद : अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नारायणपुर गढ़िया गंगाइच थाना कमालगंज में अवैध शस्त्र बनाए जा रहे हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश दी और अभियुक्त राकेश बाबू उर्फ मुन्नू को गिरफ्तार कर लिया. छापेमारी में आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 17 अवैध तमंचे बरामद किये हैं. जिसमें 8 जिंदा 315 बोर, 8 खोखा कारतूस 315 बोर, 5 खोखा कारतूस 32 बोर, 2 खोखा कारतूस 12 बोर और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित कोयला व खड़ा कोयला बरामद हुआ है. इस संबंध में कमालगंज थाना पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुका है.

अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. पुलिस ने गांव नारायणपुर गढ़िया से गिरफ्तार किया है. जो व्यक्ति है वह भी पहले भी अवैध फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुका है. उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है.


यह भी पढ़ें : सुलतानपुर में पिता-पुत्र घर पर चला रहे थे अवैध शस्त्र फैक्ट्री, मिला हथियारों का जखीरा

For All Latest Updates

TAGGED:

FARRUKHABAD NEWSILLEGAL ARMS FACTORYILLEGAL ARMS FACTORY EXPOSEDILLEGAL ARMS FACTORY IN FARRUKHABADFARRUKHABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.