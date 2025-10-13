आईआईटियन बन गया मां का कातिल, मांं की इस बात पर काट दी गर्दन
मां ने डांटा तो बेरोजगार इंजीनियर बेटे ने बेरहमी से कर दी हत्या, मुंबई से पढ़ाई के बाद घर आया था नितेश
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 12:08 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 12:31 PM IST
बैतूल : बोरदेही थाना क्षेत्र के मदनी बारछी गांव में एक युवक ने बेरहमी से अपनी मां का कत्ल कर दिया. आईआईटी मुंबई से एमटेक करके लौटे बेटे को ऐसी सनक सवार हुई कि उसने हंसिए से मां की गर्दन काटकर अलग कर दी. मां का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बेटे को सामान नहीं लाने पर डांट दिया था.
गर्दन और शरीर पर हंसिए से किए 7 वार
महिला को लहूलुहान देख परिजनों ने पूछा तो पहले आरोपी बेटे ने कहा कि मां की गिरने से मौत हो गई लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो हैवान बन चुके बेटे ने अपना जुर्म कबूला. बोरदेही टीआई राधेश्याम वट्टी ने बताया, '' मां की हत्या के आरोपी नितेश झरबड़े को 9 अक्टूबर शाम उसकी मां ईमला ने बाजार से कुछ सामान लाने को कहा था. नितेश नहीं गया तो मां ने उसे डांटा. इससे नाराज होकर नितेश ने हंसिए से मां के गले पर वार कर दिया, जिससे ईमला झरबड़े की मौके पर ही मौत हो गई.
वारदात के वक्त घर में मां और आरोपी बेटा दोनों ही थे. घटना के बाद नितेश ने परिजनों को बताया कि मां घर में गिरकर घायल हो गई, लेकिन जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो ईमला खून से लथपथ पड़ी थी. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे नितेश झरबड़े को गिरफ्तार कर लिया है.''
डेढ़ साल से बेरोजगार था नितेश, मां अक्सर डांटती थी, पिता शिक्षक
पुलिस के मुताबिक आरोपी नितेश झरबड़े आईआईटी मुंबई से एमटेक के बाद डेढ़ साल से घर पर था. उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां उसे बार-बार डांटती थी. इसी से परेशान होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है. बोरदेही थाना प्रभारी राधेश्याम वट्टी के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल से तमाम साक्ष्य जुटा लिए हैं, जिससे साबित होता है कि आरोपी ने ही मां की हत्या की है.
मृतका ईमला झरबड़े के पति संतोष झरडबे शासकीय शिक्षक हैं. बड़ी बेटी सीआरपीएफ में पदस्थ हैं, जबकि छोटी बेटी भी आईआईटी इलाहबाद में हैं. परिवार के सदस्य घटना के समय रिश्तेदारों के यहां गए थे. पुलिस ने हंसिया जब्त कर नितेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.