आईआईटियन बन गया मां का कातिल, मांं की इस बात पर काट दी गर्दन

डेढ़ साल से बेरोजगार था नितेश, मां अक्सर डांटती थी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 13, 2025 at 12:08 PM IST | Updated : October 13, 2025 at 12:31 PM IST 2 Min Read

बैतूल : बोरदेही थाना क्षेत्र के मदनी बारछी गांव में एक युवक ने बेरहमी से अपनी मां का कत्ल कर दिया. आईआईटी मुंबई से एमटेक करके लौटे बेटे को ऐसी सनक सवार हुई कि उसने हंसिए से मां की गर्दन काटकर अलग कर दी. मां का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बेटे को सामान नहीं लाने पर डांट दिया था. गर्दन और शरीर पर हंसिए से किए 7 वार महिला को लहूलुहान देख परिजनों ने पूछा तो पहले आरोपी बेटे ने कहा कि मां की गिरने से मौत हो गई लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो हैवान बन चुके बेटे ने अपना जुर्म कबूला. बोरदेही टीआई राधेश्याम वट्टी ने बताया, '' मां की हत्या के आरोपी नितेश झरबड़े को 9 अक्टूबर शाम उसकी मां ईमला ने बाजार से कुछ सामान लाने को कहा था. नितेश नहीं गया तो मां ने उसे डांटा. इससे नाराज होकर नितेश ने हंसिए से मां के गले पर वार कर दिया, जिससे ईमला झरबड़े की मौके पर ही मौत हो गई.

