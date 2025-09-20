ETV Bharat / state

आईआईटी कानपुर की खोज; पसीने से बीमारियों का पता लगाएगी ये डिवाइस

आईआईटी कानपुर के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ने बनाई डिवाइस.

आईआईटी कानपुर में बनी खास डिवाइस दिखाते विशेषज्ञ.
आईआईटी कानपुर में बनी खास डिवाइस दिखाते विशेषज्ञ. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 8:34 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 8:50 AM IST

कानपुर : अक्सर देखने और सुनने को मिलता है, जब हम किसी पैथोलॉजी में कोई टेस्ट कराते हैं तो उसके लिए यूरिन या ब्लड सैंपल देना होता है. हमें कई टेस्ट में रिपोर्ट काफी देर में मिलती हैं. तमाम केस ऐसे होते हैं, जब मरीज की हालत रिपोर्ट के इंतजार में गभीर हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. कानपुर आईआईटी में एक खास डिवाइस तैयार हो गई है. जिससे पसीने और पेशाब की मदद से बीमारियों की जानकारी मिनटों में हो जाएगी.

आईआईटी कानपुर के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्रा ने एक ऐसी प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस बनाई है. जिसमें मरीज को अपना सैंपल बायोचिप पर रखना होगा और फिर आसानी से टेस्ट हो जाएगा. जैसे ही मरीज को टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी तो वह संबंधित डॉक्टर से जाकर परामर्श ले सकता है. बुखार, टायफायड, शरीर में किसी तरह का संक्रमण, कैंसर समेत अन्य तमाम बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण की जानकारी डिवाइस से फौरन ही हासिल की जा सकती है.

जानकारी देते आईआईटी कानपुर के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्रा. (Video Credit : ETV Bharat)


पोर्टेबल होने के चलते घर पर रख सकते हैं, गांवों तक होगी पहुंच : प्रो. संतोष मिश्रा ने बताया कि इलेक्ट्रो केमिकल मेथेड ऑफ सेंसिंग तकनीक पर आधारित यह डिवाइस पूरी तरह से पोर्टेबल है. इसे घर पर रखकर उपयोग कर सकते हैं. साथ ही गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों पर यह डिवाइस चिकित्सकों के लिए बहुत अधिक मददगार साबित होगी. इस डिवाइस को बनाने में स्वदेशी प्रक्रिया को अपनाया गया है. अभी तक जो बाजारों में डिवाइसेस हैं, वह पोर्टेबल नहीं हैं. यह बहुत हल्की डिवाइस भी है.


POINT OF CARE DEVICE RESEARCH AT IIT KANPURआईआईटी कानपुरTESTING WITH SWEAT AND URINEIIT KANPUR

