नई दिल्ली: आईआईटी कानपुर ने दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में किए जा रहे अपने कामकाज को लेकर एक स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन किया. इस दौरान आईआईटी कानपुर के इनक्यूबेशन सेंटर की मदद से स्टूडेंट द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप को प्रदर्शित किया गया. इस प्रदर्शनी में 50 से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस स्टार्टअप को प्रदर्शित किया गया.

आईआईटी दिल्ली के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी आज के समय में एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए अपने इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से 50 नए स्टार्टअप तैयार किए हैं. उनको यहां प्रदर्शित किया गया है. इसमें इस तरह के स्टार्टअप शामिल हैं, जिनके माध्यम से साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया गया है.

मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स ने इस तरह के स्टार्टअप तैयार किए हैं, जो साइबर अटैक को रोकने में सक्षम है. कुछ ऐसे स्टार्टअप डिवाइसेज हैं जो साइबर अटैक के प्रभाव को भी कम करते हैं. इसके अलावा, डिफेंस सेक्टर के लिए उपयोगी साबित होने वाले कई ड्रोन्स भी तैयार किए हैं जिनमें से कुछ का ट्रायल चल रहा है. और, कुछ ट्रायल में पास होने के बाद बाजार में भी आ चुके हैं.

IIT कानपुर के स्टार्टअप ने विकसित किया चित्रगुप्त डिवाइस (ETV Bharat)

साइबर क्राइम होने पर आरोपी के मोबाइल डेटा की ऑन द स्पॉट मिलेगी फॉरेंसिक रिपोर्ट:

आईआईटी कानपुर द्वारा इनक्यूबेशन सेंटर की मदद से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के पूर्व छात्र रुषित सोनी ने अपनी स्टार्टअप कंपनी बनाकर के चित्रगुप्त नाम से इस डिवाइस को तैयार किया है. रुषित सोनी ने अपनी स्टार्टअप कंपनी का नाम फॉरेंसिक साइबर अटैक रखा है. रुषित सोनी ने बताया कि आजकल जितना भी साइबर क्राइम हो रहा है, उसमें मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है. 90% साइबर क्राइम में मोबाइल का इस्तेमाल होता है. अभी तक जांच एजेंसियों को मोबाइल की फोरेंसिक जांच करने में और जांच रिपोर्ट आने में कई साल का समय लग जाता था. लेकिन इस डिवाइस से अब ऑन द स्पॉट मोबाइल के डाटा को डिटेक्ट करके फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है.

कई केंद्रीय जांच एजेंसियों और कॉरपोरेट कंपनी और इंटरप्राइजेज के द्वारा इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस डिवाइस की कीमत 15 लाख रुपए है. रुषित ने बताया कि जब भी कोई साइबर काम होता है तो आरोपित के मोबाइल को डिवाइस के साथ डेटा केबल से कनेक्ट करके उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है. फिर उसका सारा डाटा डिवाइस में आ जाता है. डेटा में क्राइम के लिए की गई चैटिंग, लोकेशन, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का डेटा और चैटिंग को डिटेक्ट किया जाता है.

