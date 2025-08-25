ETV Bharat / state

मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मम्मी-पापा मुझे माफ करना...ये लिखकर IIT कानपुर के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने की आत्महत्या - IIT KANPUR

महाराष्ट्र के रहने वाले नितिन अपने साथी के साथ फ्लैट में रह रहे थे, कमरे से मिले डायरी को पुलिस ने कब्जे में लिया

फ्लैट में मिला सॉफ्टवेयर डेवलपर का शव. (Etv Bharat)
कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईआईटी के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सोमवार को अपने फ्लैट पर आत्महत्या कर ली. जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस को मौके से डायरी में एक सुसाइड नोट लिखा मिला है. जिसमें लिखा है कि '"मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे नहीं हो पा रहा है. मै फेल्योर महसूस कर रहा हूं. मम्मी, पापा मुझे माफ कर देना.' पुलिस ने सुसाइड नोट अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है. इसके साथ परिजनों को सूचना देने के साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार के मुताबिक, महाराष्ट्र के जलगांव के कोठडी निवासी नितिन चौधरी का 25 वर्षीय बेटा दीपक चौधरी आईआईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था. वह अपने एक अन्य साथी जयपुर निवासी अमन गुप्ता के साथ कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवा गार्डन स्थित निजी अपार्टमेंट में रहता था. अमन ने बताया कि वह और दीपक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. रविवार रात में दोनों खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरे में जाकर सो गए थे. सोमवार सुबह करीब 10 बजे जब दीपक को उठाने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खटखटाना के लिए पहुंचा तो देखा कि उसका लटक रहा था. इसके बाद उसने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. साथ ही फ्लैट में लोगों से बातचीत कर मामले की जांच पड़ताल भी की.


एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसको भी जांच के लिए भेजा गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी. आईआईटी कानपुर के मीडिया प्रभारी गिरीश पंत का कहना है नितिन का आईआईटी कानपुर से कोई जुड़ाव नहीं था. वह एक निजी कंपनी के माध्यम से आईआईटी कानपुर के लिए काम करते थे.

