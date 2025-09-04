ETV Bharat / state

अब JEE-NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कर सकेंगे छात्र, IIT कानपुर खोलेगा साथी केंद्र

आईआईटी कानपुर की ओर से साथी पोर्टल बनाने के बाद अब देशभर में 15 साथी केंद्र खुलेंगे, ऑडियो-वीडियो माध्यम से होगी पढ़ाई

आईआईटी कानपुर. (Etv Bharat)
Published : September 4, 2025 at 7:25 PM IST

कानपुर: देशभर में लाखों ऐसे छात्र हैं, जो इंटरनेट समेत अन्य संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में जब वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं, तो उन्हें दूसरे छात्रों की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी होती है. लेकिन अब ऐसे छात्रों को उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी तैयारी करने का जिम्मा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने लिया है.

15 राज्यों में साथी केंद्र बनाने का फैसलाः कुछ समय पहले आईआईटी कानपुर की ओर से जेईई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए आनलाइन पोर्टल साथी- सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्फ फॉर एंट्रेस एग्जामिनेशन के साथ ही अब देशभर के 15 राज्यों में साथी केंद्र बनाने का फैसला किया है. इनमें पांच केंद्रों में संचालन शुरू हो चुका है. जिनमें उत्तराखंड में दो, उप्र, जम्मू-कश्मीर व दिल्ली में एक-एक केंद्र संचालित है.

गांव के बच्चों मिलेगा मौकाः आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर अमय करकरे ने बताया कि साथी केंद्र में 11वीं व 12वीं के ऐसे छात्र आकर निशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, जो शहरों से दूर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं. उन्हें यहां पर कंप्यूटर, विषय-विशेषज्ञ की पूरी मदद मिलेगी. आईआईटी कानपुर समेत देश भर के जो अन्य आईआईटी हैं, वहां के एक्सपर्ट छात्रों के लिए लगातार पाठ्यसामग्री तैयार कर रहे हैं.

एक केंद्र में 40 छात्र एक समय में पढ़ सकते: प्रो.अमय करकरे ने बताया कि साथी केंद्र पर एक समय में एक साथ 40 छात्र बैठकर ऑडियो-वीडियो माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. विशेषज्ञों की ओर से छात्रों का मॉक टेस्ट भी कराया जाता है. जिसमें उन्हें उनके विषय से जुड़ी प्रॉबलम्स बताकर उनका समाधान पूछा जाता है. साथी केंद्र के अलावा देशभर के छात्र आनलाइन पोर्टल-साथी व साथी मोबाइल एप से भी पढ़ाई कर सकते हैं. मौजूदा समय में देशभर के अंदर 16 लाख छात्र-छात्राएं साथी पर पंजीकृत हैं.

स्कूलों तक पहुंचेगा साथी प्रोजेक्ट: प्रो.अमय करकरे ने बताया कि साथी केंद्रों की स्थापना के बाद, अब हमारा अगला कदम साथी प्रोजेक्ट को स्कूलों तक पहुंचाना है. जहां आनलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को अपने साथ जोड़ेंगे. स्कूलों के जो शिक्षक होंगे, वह मेंटर के रूप में काम करेंगे और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों संग संपर्क में रहेंगे. इसके लिए आईआईटी कानपुर की ओर से राज्य सरकारों से वार्ता का दौर जारी है. पंजाब और दमनदीव में इसकी शुरुआत हो चुकी है. जल्द अन्य राज्यों तक हम पहुंचेंगे. प्रो.अमय ने कहा, स्कूली कक्षाओं के बाद 11वीं व 12वीं के छात्रों के लिए आनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी.

