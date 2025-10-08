ETV Bharat / state

खनन से अब खत्म नहीं होगा नदियों का अस्तित्व; IIT कानपुर का मॉडल बताएगा, कितनी निकालनी है रेत

नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मौजूद एनएमसीजी के निदेशक प्रो. राजीव मित्तल व आईआईटी कानपुर के प्रो. राजीव सिन्हा व अन्य. ( Photo Credit; IIT Kanpur )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 12:32 PM IST 2 Min Read