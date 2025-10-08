खनन से अब खत्म नहीं होगा नदियों का अस्तित्व; IIT कानपुर का मॉडल बताएगा, कितनी निकालनी है रेत
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) व आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ स्टडी रिपोर्ट तैयार करेंगे. फिर रिपोर्ट के आधार पर मॉडल बनेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 12:32 PM IST
कानपुर: अभी तक जहां से खनन के मामले सामने आते हैं, वहां देखने को मिलता है कि नदियों का स्वरूप बदल जाता है. जितनी रेत निकालने के लिए सरकारी विभागों से अनुमति मिलती है, उससे कहीं अधिक खनन होता है. लेकिन, अब ऐसा नहीं हो सकेगा. नदी में कहां से कितनी रेत निकालनी है, इसके लिए आईआईटी कानपुर के मॉडल से जानकारी मिल सकेगी.
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) व आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ इसके लिए संयुक्त रूप से स्टडी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर मॉडल बनेगा. रिपोर्ट को लेकर काफी कुछ कवायद हो भी गई है.
आईआईटी कानपुर के प्रो.राजीव सिन्हा ने बताया, सबसे अधिक जरूरी यह देखना है कि रेत उसी नदी से निकाली जानी चाहिए जहां दोबारा अच्छी मात्रा में रेत आ जाती है. इसके लिए आईआईटी कानपुर की ओर से ड्रोन सर्वे, सेटेलाइट इमेज आदि की मदद ली जाएगी. इसके साथ ही रेत खनन पर नियंत्रण के लिए एक समग्र योजना बने, जिसमें बाढ़, नदी के किनारे कटाव और भूजल स्तर जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाए.
जब रेत ज्यादा निकलती, तो नदी के मिटने का बना रहता खतरा: प्रो.राजीव सिन्हा ने बताया, जब नदियों में अधिक खनन होता है तो उनके मिटने का खतरा बना रहता है. जब नदियों से रेत ज्यादा मात्रा में निकल जाती है तो उनके किनारों व नदियों के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इस संबंध में उनकी ओर से एक वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कई नदियों को लेकर सर्वे भी कराया गया था.
नदियों में रेत की मात्रा बरकरार रखने के लिए जल्द ही एनएमसीजी व आईआईटी कानपुर मिलकर सैंड माइनिंग मॉनीटरिंग मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं. पहले इसे परीक्षण के तौर पर उपयोग में लिया जाएगा. फिर सफलता मिलते ही पूरे देश के लिए इस मॉड्यूल को लागू कर देंगे. जिससे नदियां संरक्षित व सुरक्षित रहें.
