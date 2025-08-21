कानपुर: हर साल मई-जून के महीनों में लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं. घरों के अंदर बैठे-बैठे लोग तेज धूप की वजह से उबलने लगते हैं. ऐसे में लोग कूलर और एसी, पंखे का सहारा लेते है. एसी से तो थोड़ी राहत मिल जाती है लेकिन पंखे और कूलर नाकाफी साबित होते हैं. छतों पर रखे टंकी में पानी उबलने लगता है. इस ज्वलंत समस्या का कानपुर आईआईटी ने एक समाधान निकाला है. कानपुर आईआईटी की टीम ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो आपको झुलसा देने वाली गर्मी में बिना बिजली के राहत देगी. इससे आफका घर भी ठंडा रहेगा और बिजली बिल भी नहीं बढ़ेगा.

इंसुलेशन शीट तैयार कीः आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अनिमांसू घटक व उनकी टीम के सदस्यों ने सिंथेटिक पॉलीमर से बनी इंसुलेशन शीट तैयार की है. यह शीट घरों, कार्यालयों की छतों, दीवारों को तपती धूप के दौरान भी ठंडा रखेगी. यह शीट इमारतों का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सक्षम है. इस शीट को अगर पानी की टंकी के चारों ओर लगा दिया जाए तो पानी भी ठंडा रहेगा. कानपुर आईईटी टीम का मानाना है कि इस शीट के इस्तेमाल से एयर कंडीशनर पर आने वाला खर्च काफी हद तक घटाया जा सकता है.

प्रो. अनिमांसू घटक ने शीट के बारे में दी जानकारी. (IIT KANPUR)

इस तकनीक से तैयार की शीट: प्रो.अनिमांसू ने बताया कि इस इंसुलेशन शीट को तैयार करते समय नैनो पार्टिकल्स की जहां कोटिंग की गई है. वहीं, रेडियोएक्टिव कूलिंग व रिफ्लेक्शन और इंसुलेशन की मदद से तापमान को नियंत्रित किया गया है. उन्होंने बताया, इस शीट को लगाने के बाद घरों के अंदर कूलर व एसी की जरूरत नहीं पड़ती. जिससे बिजली के बिल में भी बचत होती है. प्रो.अनिमांसू ने बताया इस शीट के लिए आमजन को 50 से 60 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से खर्च वहन करना होगा. आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी से शीट के उत्पादन को लेकर बात बन गई है.

एसी का 25 से 30 प्रतिशत तक उपयोग कम: प्रो.अनिमांसू ने बताया कि सैकड़ों लोग कानपुर, आगरा, कन्नौज व नैनीताल में आमजन इस शीट का उपयोग कर रहे हैं. कानपुर के औद्योगिक क्षेत्रों की तमाम इकाईयों में इस शीट का उपयोग करने वाले उद्यमियों ने बताया, इस शीट को लगाने के बाद जून में एसी का उपयोग सामान्य माह के मुकाबले 25 से 30 प्रतिशत तक कम करना पड़ा.

धूप-बारिश से शीट नहीं होगी खराब. (ETV Bharat)

आठ साल तक होगी शीट की लाइफ: प्रो.अनिमांसू ने बताया कि शीट की लाइफ कम से कम पांच साल और अधिकतम आठ साल होगी. इस शीट पर पटाखे की चिंगारी के कणों से तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा. हालांकि अगर कोई बड़ी आग की घटना होती है तो शीट को नुकसान हो सकता है. बारिश या किसी अन्य तरह के मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, जितनी कीमत शीट की होगी उसके मुताबिक शीट को बहुत मजबूती से बनाया गया है. प्रो.अनिमांसू ने कहा कि इस तरह की शीट बाजारों में मौजूद जरूर हैं. लेकिन आईआईटी कानपुर में तैयार यह शीट अधिक उपयोगी व सस्ती होगी.

कमरे में नहीं लगेगी गर्मीः प्रो.अनिमांसू ने बताया कि गर्मी के दिनों में जब छत का तापमान 50 से 52 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता है तो अंदर कमरों में भी कमोबेश इतने ही तापमान जैसी गर्मी लगती है. लेकिन जैसे ही इस इंसुलेशन शीट को बिछा लेंगे तो छत का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा. प्रो.अनिमांसू ने बताया कि जिन राज्यों में गर्मी अधिक पड़ती है. वहां के घरों के लिए यह शीट बहुत मुफीद साबित होगी. इस शीट को लगाने के बाद कमरों में एसी की तर्ज जैसा ठंडक वाला वातावरण हो जाता है. जिसके चलते गर्मी छूमंतर हो जाती है. अप्रैल से लोगों को गर्मी लगने लगती है, इसके बाद सितंबर तक गर्मी और उमस वाला मौसम रहता है. इन छह माह में शीट के कई फायदे लोगों को देखने को मिल सकते हैं.

