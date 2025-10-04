ETV Bharat / state

IIT कानपुर ने बनाई हाथ की लकीरों को पढ़ने वाली खास डिवाइस, बायोमेट्रिक फ्रॉड रोकने में होगा कारगर

आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रानिक्स विभाग की शोधार्थी स्वाति ने इस डिवाइस को तैयार किया है. इसका नाम पाम सेक्योर डिवाइस रखा गया है.

आईआईटी कानपुर ने बनाई खास डिवाइस.
आईआईटी कानपुर ने बनाई खास डिवाइस. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 8:02 PM IST

कानपुर : आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है, जो हाथ की लकीरों को पढ़ लेगी. वह भी बिना किसी के टच किए. नॉन कांटेक्ट मोड में काम करने वाली इस डिवाइस से थंब इंप्रेशन से जुड़े फ्रॉड भी रुक सकेंगे.

आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रानिक्स विभाग की शोधार्थी स्वाति ने इस डिवाइस को तैयार किया है. इसका नाम पाम सेक्योर डिवाइस रखा गया है. कोई व्यक्ति अपना हाथ डिवाइस के सामने ले जाता है, तो डिवाइस हाथ को पूरा स्कैन कर लेती है. डिवाइस में डाटा सेव हो जाता है.

शोधार्थी स्वाति ने डिवाइस को तैयार किया है. (Video Credit; ETV Bharat)

1500 रुपए का खर्च आया : इसके बाद जब भी डिवाइस के सामने हाथ ले जाते हैं, तो डिवाइस आटोमैटिक हाथ को स्कैन करके एंट्री दे देती है. चार्जेबल व पोर्टेबल डिवाइस को आसानी से कहीं भी ला-ले जा सकते हैं. इस डिवाइस को बनाने में करीब 1500 रुपए का खर्च आया है. हथेली में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर डिवाइस एक्सेस नहीं करेगा.

फ्रॉड देख आया आइडिया : स्वाति ने बताया, तमाम सरकारी या प्राइवेट संस्थानों, बैंकों में कर्मचारियों को बायोमैट्रिक अटेंडेंस लगानी पड़ती है. थंब इंप्रेशन को किसी न किसी माध्यम से स्कैन करके फ्रॉड हो रहे हैं. इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए पाम सेक्योर डिवाइस का आइडिया आया. इसके बाद इसपर वर्क शुरू किया.

छह से सात महीने में किया तैयार : डिफेंस, ऑफिसेस समेत अन्य सरकारी संस्थानों के लिए डिवाइस बहुत उपयोगी है. इसे छह से सात माह में तैयार किया गया है. इलेक्ट्रानिक्स विभाग में डॉ. तुषार के मार्गदर्शन में डिवाइस पहली बार बनी है.

लैब टेस्ट में पास : पाम सेक्योर डिवाइस का परीक्षण आईआईटी कानपुर की लैब में किया गया था. जहां यह पूरी तरह से सफल साबित हुई. 50 से अधिक लोगों पर प्रयोग के बाद डिवाइस के सफल परिणाम टीम को मिले. वहीं, डिवाइस को तैयार करने के लिए कंपनी भी चयनित हो चुकी है. छह माह से एक साल के अंदर डिवाइस बाजार में उपलब्ध होगी. एक बार चार्ज करने पर डिवाइस आठ से 10 घंटे तक नॉन स्टॉप काम करती है.

