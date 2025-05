ETV Bharat / state

यौन उत्पीड़न के आरोपी IIT कानपुर के प्रोफेसर को राहत; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द किया - IIT KANPUR SEXUAL HARASSMENT CASE

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रो. आनंद सुब्रमण्यम को दी राहत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 19, 2025 at 11:37 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 11:49 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आनंद सुब्रमण्यम को राहत दे दी. हाईकोर्ट ने उनको दिए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने आईआईटी कानपुर की ओर से महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली को भी अवैध घोषित कर दिया है. आंतरिक जांच कमेटी ने प्रोफेसर को ठहराया था दोषी : कोर्ट ने कहा नियमावली मूल एक्ट से सुसंगत नहीं है. प्रो सुब्रमण्यम की याचिका पर सोमवार को यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया. प्रो. सुब्रमण्यम के खिलाफ आईआईटी कानपुर की एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी.आंतरिक जांच कमेटी की ओर से आईआईटी कानपुर की नियमावली के तहत जांच की गई. इसमें प्रो. सुब्रमण्यम को दोषी करार देते हुए उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई. प्रो. सुब्रमण्यम ने जांच प्रक्रिया को दी थी चुनौती : प्रो. सुब्रमण्यम ने इस आदेश के साथ ही जांच के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया को भी कोर्ट में चुनौती दी थी. याची की ओर से अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी का कहना था कि आईआईटी कानपुर को नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है. उनकी नियमावली मूल एक्ट के प्रावधानों से सुसंगत नहीं है. यह भी कहा गया कि जांच के दौरान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया. याची को अपना पक्ष रखने का ठीक से अवसर नहीं दिया गया. अपने बचाव में उसने जो दस्तावेज मागे थे, जांच समिति ने वह उपलब्ध नहीं कराए. पीड़िता की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की जानकारी भी नहीं दी गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विस्तृत विचार के बाद यह फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने नए सिरे से जांच के दिए आदेश : हाईकोर्ट ने निदेशक आईआईटी कानपुर की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट और कार्य परिषद के आदेशों को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि संस्थान दोनों पक्षों को नए सिरे से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए फिर से जांच करे. कोर्ट ने प्रो. सुब्रमण्यम को सेवा में वापस बहाल करने और वेतन व भत्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया. यह भी कहा है कि नई जांच का परिणाम आने तक याची से काम लेना है या नहीं यह संस्थान तय करे. यह भी पढ़ें : जहरीली शराब कांड; सपा विधायक रमाकांत यादव पर एक अपराध में 3 FIR; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

Last Updated : May 19, 2025 at 11:49 PM IST