स्टूडेंट का आरोप- कैफे में इंडियन को आने की अनुमति नहीं, मैनेजर ने किया इनकार

जोधपुर के एक कैफे पर स्टूडेंट ने भारतीयों कों अंदर नहीं जाने देने का आरोप लगाया है.

जोधपुर में कैफे में नहीं आने देने पर विवाद
जोधपुर में कैफे में नहीं आने देने पर विवाद (ETV Bharat (Symbolic))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 5:27 PM IST

जोधपुर : सोशल मीडिया पर आईआईटी जोधपुर के स्टूडेंट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह दावा कर रहा है कि भीतरी शहर में चलने वाले एक कैफे में इंडियन को अनुमति नहीं दी जा रही है. वहीं, कैफे के मैनेजर सलीम का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. तीन लड़कियां और पांच लड़के आए थे. उन्होंने पर्सनल कैबिन मांगा था, जिन्हें यहां काम करने वाले कुक ने मना कर दिया था. कुक कम पढ़ा लिखा था, उसे अंग्रेजी कम समझ आती है. ऐसे में अंग्रेजी में पूछा गया तो उसे समझ नहीं आई और उसने हामी भर दी कि भारतीय को अलाउ नहीं है.

जोधपुर के गुलाब सागर स्थित एक कैफे का सोशल मीडिया पर विडियो सामने आया है, जिसमें कैफे में 20 सितंबर को आने वाले IIT के स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि यहां पर इंडियन को आने के लिए अनुमति नहीं है. मैनेजर ने कहा कि जिस समय ये घटना हुई, वो कहीं बाहर गए हुए थे. उन्होंने कभी भी देसी-विदेशी पर्यटक को अंदर आने से नहीं रोका. उन्होंने कहा कि यह सही है कि लड़के-लड़की आते हैं और कैबिन मांगते है तो उन्हें मना कर दिया जाता है. इसी वजह से यह बवाल मचा है.

पढ़ें. 'अभी शूट कर दूंगा', केले के छिलके फेंकने पर विवाद, बॉयज होस्टल में घुसकर दी धमकी

उन्होंने बताया कि उस कुक को हटा दिया गया है. उन्होंने अपना रजिस्टर भी दिखाया, जिसमें न केवल विदेशी बल्कि देसी पर्यटकों के भी आईडी वहां पर दर्ज थे. सलीम ने बताया कि हमारे यहां गत दिनों हुई परीक्षा के दौरान आने वाले स्टूडेंट्स को भी रूम दिए हैं. हमारे लिए भारतीय पहले हैं, विदेशी बाद में आते हैं. हमें बदनाम करने के लिए यह सब किया गया है.

