IIT जोधपुर ने विकसित किए जनरेटिव एआई के अभिनव अनुप्रयोग, इन क्षेत्रों में होगा प्रयोग

आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने जनरेटिव एआई के अत्याधुनिक अनुप्रयोग विकसित किए हैं. ये परिवहन, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं.

IIT Jodhpur
IIT जोधपुर की शोधकर्ताओं की टीम (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर के शोधकर्ताओं ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) के अत्याधुनिक अनुप्रयोग विकसित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. यह शोध परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, कानून प्रवर्तन और न्यूरोलॉजी जैसे विविध क्षेत्रों में जटिल समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है. कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. देबाशिस दास के नेतृत्व में यह परियोजना भारत को एक स्मार्ट, सुरक्षित और सतत भविष्य की ओर ले जाने के लिए तकनीक-संचालित, वास्तविक-विश्व आधारित समाधानों के विकास के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

प्रोफेसर डॉ. देबाशिस दास ने बताया कि जहां ट्रैफिक दुर्घटनाएं और सड़क जाम सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे बने हुए हैं, वहीं आईआईटी जोधपुर की टीम ने एआई-संचालित वाहन प्रणालियों का विकास किया है. ये सिस्टम ट्रैफिक पैटर्न की सटीक भविष्यवाणी, संभावित टकराव का पूर्वानुमान और ट्रैफिक प्रवाह के प्रबंधन को बेहतर बनाने में सक्षम हैं. ये नवाचार वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों पर आधारित जनरेटिव एआई सिमुलेशन के माध्यम से नगर नियोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटना दर कम करने में सहायता प्रदान करते हैं.

प्रोफेसर देबासिस दास. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

मस्तिष्क के दौरे का पता चलेगा: उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में यह शोध पहनने योग्य उपकरणों के जरिए न्यूरोलॉजिकल देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है. ये उपकरण दौरे (Seizures) का पता लगाते हैं. मस्तिष्क स्वास्थ्य की वास्तविक-समय निगरानी करते हैं. जटिल चिकित्सा डेटा के विश्लेषण में सक्षम ये एआई सिस्टम प्रारंभिक निदान, व्यक्तिगत उपचार और बेहतर देखभाल निर्णयों को संभव बनाते हैं.न्यूरोलॉजी में, जनरेटिव एआई उपकरण मस्तिष्क गतिविधि के पैटर्न की सटीक भविष्यवाणी करके मिर्गी और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए नए चिकित्सीय दृष्टिकोण और बेहतर उपचार योजनाओं का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं.

आम जीवन में लाए बदलाव एआई: प्रोफेसर देबाशिस दास ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि यह आम जीवन में सार्थक बदलाव लाए. हम ऐसी तकनीकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें और हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और समान भविष्य सुनिश्चित करें.

इन संस्थानों के सहयोग से हुआ शोध: यह शोध पीएचडी, एम.टेक और बी.टेक के छात्रों के अंतर-विभागीय सहयोग से विकसित किया गया है. इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), एनिमल नेचर रिसर्च फाउंडेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (अमेरिका) और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (ताइवान) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से वित्तपोषण प्राप्त हुआ है. प्रो दास ने कहा कि AIoT-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों, ब्लॉकचेन-सक्षम शासन उपकरणों और क्वांटम तकनीकों जैसे सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्रित शोध के साथ, आईआईटी जोधपुर जिम्मेदार और प्रभावशाली एआई अनुसंधान में एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभर रहा है.

