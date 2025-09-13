ब्लड कैंसर के रोगियों को मिलेगा और कारगर ट्रीटमेंट, आईआईटी इंदौर की टीम का इनोवेशन
आईआईटी के बायोसाइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अविनाश सोनवणे और उनकी शोध टीम ने विकसित एल-एस्पेरेजिनेज का नया इंजीनियर्ड वर्जन.
इंदौर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया) के इलाज के लिए एक नई दवा विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक डीके बायोफार्मा को तैयार कर कैंसर से लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह इनोवेशन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (एएलएल) जैसी ब्लड कैंसर की गंभीर बीमारी अक्सर बच्चों और युवाओं को प्रभावित करती है. इस इनोवेशन की मदद से इस बीमारी के उपचार में मदद मिलेगी.
फिलहाल एल-एस्पेरेजिनेज़ नामक दवा से होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के रोगियों का इलाज
फिलहाल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के रोगियों का इलाज एल-एस्पेरेजिनेज़ नामक दवा से किया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्व से वंचित करके काम करती है. हालांकि इस दवा के मौजूदा रूपों में अक्सर लीवर डैमेज, एलर्जी और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएँ सामने आती हैं. ये दुष्प्रभाव उपचार को बहुत कठिन बना देते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें लंबे समय के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है.
बायोसाइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग ने विकसित किया है एल-एस्पेरेजिनेज का नया इंजीनियर्ड वर्जन
आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास एस. जोशी के अनुसार यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उन्नत और किफ़ायती ल्यूकेमिया उपचार को वास्तविकता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आईआईटी इंदौर के बायोसाइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अविनाश सोनवणे और उनकी शोध टीम द्वारा विकसित एल-एस्पेरेजिनेज का नया इंजीनियर्ड वर्जन इन समस्याओं के समाधान के लिए डिज़ाइन किया गया है.
इस उन्नत दवा के गुण इस प्रकार हैं.
• ब्लड कैंसर के रोगियों पर कम दुष्प्रभावों के साथ अधिक सुरक्षित है यह दवा
• अधिक प्रभावी, प्रयोगशाला अध्ययनों में 85% से अधिक ल्यूकेमिया कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम है.
• अधिक स्थिर, जिसका मतलब है कि इसे आसानी से संग्रहीत और उपयोग किया जा सकता है.
• उत्पादन में सस्ता, जिससे यह रोगियों और अस्पतालों के लिए अधिक किफायती और उपलब्ध हो जाता है.