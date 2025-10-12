ETV Bharat / state

IIT गांधीनगर का क्यूरियोसिटी प्रोग्राम छात्राओं में विज्ञान और गणित के प्रति बढ़ा रहा दिलचस्पी

गाजियाबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं को विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए क्यूरियोसिटी प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा.

छात्राओं में विज्ञान और गणित के प्रति बढ़ रहा दिलचस्पी
छात्राओं में विज्ञान और गणित के प्रति बढ़ रहा दिलचस्पी
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2025 at 7:20 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुल चार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं. कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में तकरीबन 500 छात्राएं पढ़ती हैं. इन विद्यालयों में छात्राओं की रुचि गणित और विज्ञान में लगातार बढ़ रही है. दरअसल, जिले के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में आईआईटी गांधीनगर के सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग द्वारा क्यूरियोसिटी प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है. क्यूरियोसिटी प्रोग्राम के तहत हफ्ते में दो बार हिंदी में क्यूरियोसिटी क्लासेस का आयोजन होता है.

छात्राओं को जहां पहले गणित और विज्ञान मुश्किल लगता था तो वहीं अब क्यूरियोसिटी प्रोग्राम छात्राओं की न सिर्फ गणित और विज्ञान में रुचि बढ़ा रहा है बल्कि छात्राएं आगे की शिक्षा के लिए भी गणित और विज्ञान के चयन का मन बना चुकी हैं. क्यूरियोसिटी प्रोग्राम के तहत प्रैक्टिकल तरीके से गणित और विज्ञान के विभिन्न कांसेप्ट को छात्राओं को समझाया जाता है. इसलिए छात्राएं न सिर्फ इसमें रुचि लेती हैं बल्कि क्लासेस के बाद भी खुद से इसकी प्रैक्टिस करती हैं.

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रजापुर की छात्रा प्रिया की विज्ञान में लगातार रुचि बढ़ती जा रही है. प्रिया बताती हैं, "आईआईटी गांधीनगर द्वारा हमें क्यूरियोसिटी क्लासेस कराई जा रही है जो प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होती हैं. किताबों से पढ़ने और क्यूरियोसिटी क्लासेस के माध्यम से बढ़ाने में काफी अंतर है. क्यूरियोसिटी क्लासेस के माध्यम से टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं. हमारी रुचि लगातार मैथ और साइंस में बढ़ती जा रही है."

छात्राओं में विज्ञान और गणित के प्रति बढ़ रहा दिलचस्पी (ETV Bharat)

इसी स्कूल की एक अन्य छात्रा साक्षी बताती हैं, "किताबों में कॉन्सेप्ट्स बहुत सीमित तरीके से समझाएं जाते हैं, लेकिन आईआईटी गांधीनगर द्वारा संचालित क्यूरियोसिटी क्लासेस में कांसेप्ट को बहुत डिप्ली पढ़ाया जाता है. जब से क्लासेस शुरू हुई है हमारी मैथ और साइंस बहुत बेहतर हुई है. मैथ और साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं. दोनों सब्जेक्ट पहले हमें मुश्किल लगते थे, लेकिन अब दोनों विषयों में हमारी रुचि काफी बढ़ी है."

"गाजियाबाद के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं को विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए लगातार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहे हैं. आईआईटी गांधीनगर द्वारा बनाया गया क्यूरोसिटी कोर्स के माध्यम से छात्राओं को विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल के तौर पर स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से समझाए जाते हैं. जिससे छात्राओं की रुचि विज्ञान में बढ़ रही है." -ओपी यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय लोनी की छात्रा लुबिना बताती हैं, "सामान्य रूप से अगर हम गुणा करते हैं तो काफी वक्त लगता है लेकिन आईआईटी गांधीनगर की क्यूरियोसिटी क्लासेस में हमें अलग तरीके से गुणा करना सिखाया जाता है. बहुत कम समय में हम गुना के मुश्किल से मुश्किल सवाल को हल कर लेते हैं. विज्ञान में भी प्रेशर, फोर्स टॉपिक बहुत ही अलग तरीके से हमें समझाएं जाते हैं. क्यूरियोसिटी क्लासेस शुरू होने के बाद हमें मैथ्स और विज्ञान दोनों विषय काफी पसंद आते हैं."

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय लोनी की छात्रा ने बताया, "पहले मैथ और साइंस समझ में नहीं आता था, जिसके चलते कई बार स्कूल में डांट भी पड़ती थी. आज दोनों सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन चुके हैं. आईआईटी गांधीनगर द्वारा संचालित क्यूरियोसिटी क्लासेस के माध्यम से सिर्फ हम विज्ञान और मैथ को अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य जो कि हम बचपन से जानना चाहते थे उन सब के बारे में भी हमें अच्छे से समझाया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर हमें समझाया गया है की पेंगुइन के पैर चौड़े क्यों होते हैं. इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण हैं. "

