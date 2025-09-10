IIT दिल्ली ने जीता NICE -2025 का ग्रैंड फिनाले, लगातार चौथी बार मिला खिताब
नेशनल इंटर-कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपीडिशन के ग्रैंड फिनाले में आईआईटी की टीम ने बाजी मारी,प्रनिका और सीरत कौर का शानदार प्रदर्शन.
Published : September 10, 2025 at 9:43 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल इंटर-कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपीडिशन (एनआईसीई-2025) के ग्रैंड फिनाले में आईआईटी दिल्ली की टीम ने बाजी मारी. ये आयोजन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा आईआईटी मद्रास, आईआईएएम मुंबई और एक्स्ट्रा-सी के सहयोग से किया गया. आयोजन में प्रनिका और सीरत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नाइस-2025 ट्रॉफी जीत ली. आईआईटी दिल्ली ने लगातार चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच आईआईटी गुवाहाटी के चिन्मय और रुचिरा प्रथम उपविजेता रहे, जबकि सास्त्रा विश्वविद्यालय के यशस्वी और अनन्या को द्वितीय उपविजेता का स्थान मिला.
उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी ने किया सम्मानित : पुरस्कार वितरण समारोह में उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी ने विजेता टीम को ट्रॉफी और प्रमाणपत्र प्रदान किए. उन्होंने प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्रॉसवर्ड एक गतिशील मानसिक व्यायाम है, जो लेटरल थिंकिंग, स्मरण शक्ति, टीम वर्क और समस्या-समाधान कौशल को निखारता है. यह गुण तकनीकी शिक्षा के छात्रों को भविष्य की नेतृत्व वाली भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं.
समारोह में कई गणमान्य रहे मौजूद : समारोह में पंकज मिश्रा (आईआरएस, सदस्य सीबीडीटी), विवेक कुमार सिंह (अध्यक्ष, रेरा बिहार), प्रो. श्यामा रथ (सदस्य सचिव, एआईसीटीई), बाबू राम (डीआईजी, सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो), शरत कुमार सिन्हा (एसीपी, दिल्ली पुलिस) और एक्स्ट्रा-सी क राज नारायण शामिल रहे. इस अवसर पर नाइस-2026 का कैलेंडर भी जारी किया गया.
नाइस क्या है: एनआईसीई की परिकल्पना एक ज्ञान-संचालित कार्यक्रम के रूप में की गई थी, जो आज एक प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता बन चुका है. यह शिक्षा को मनोरंजन से जोड़ते हुए क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या-समाधान क्षमता और सांस्कृतिक समझ को प्रोत्साहित करता है. एआईसीटीई और इसके सहयोगी संस्थान इस प्रतियोगिता के माध्यम से देशभर के अधिक से अधिक छात्रों को प्रेरित करने के लिए कार्यरत हैं.
