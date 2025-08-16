नई दिल्ली: देश में बढ़ते कपड़ों के कचरे और पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल एवं फाइबर इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. अभिजीत मजूमदार और प्रो. बीएस बुटोला के नेतृत्व में शोधार्थी सत्या करमाकर और डॉ राजीव भट्टाचार्य की एक टीम ने जींस कपड़ों के वेस्ट से एक नई विधि विकसित की है.

इस विधि में रेशों को धागों में बदला गया, जिससे सीमलेस होल गारमेंट तकनीक का उपयोग कर 25 से 75 प्रतिशत तक पुनर्चक्रित धागों के अनुपात में बुने हुए कपड़े बनाए गए. शोध में पाया गया कि 50 प्रतिशत तक रिसाइक्लिंग धागों का उपयोग कपड़े बेहतर बनाए जा सकते हैं और रसायन का उपयोग कर कपड़ों को बिल्कुल नया किया जा सकता है. यह तकनीक अन्य कपड़ा अपशिष्टों पर भी हो सकती है.

IIT दिल्ली ने टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकल की निकाली तकनीक

भारत सहित दुनिया के कई देशों में पुराने कपड़े और जिंस के कपड़े बड़ी मात्रा में कचरे के रूप में लैंडफिल में चले जाते हैं. यह कचरा वर्षों तक सड़ता नहीं है और मिट्टी में हानिकारक रसायन घोलकर प्रदूषण फैलाता है. विशेष रूप से जिंस फैब्रिक जो काफी मजबूत और मोटा होता है. प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में बहुत समय लेता है. यही कारण है कि आईआईटी दिल्ली पिछले एक साल से टेक्सटाइल वेस्ट को रीसाइकल करने की तकनीक पर जोर दे रहे हैं.

आईआईटी दिल्ली ने डेनिम अपशिष्ट से एक नई विधि विकसित की (ETV Bharat)

पुरानी जींस के कपड़ों को रिसाइकल कर फाइबर में बदला गया

आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल एवं फाइबर इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. अभिजीत मजूमदार ने बताया कि इस पहल को साकार करने में केजी इंडस्ट्रीज, एचएसएम एंड गाइड्स (पानीपत) और आदित्य बिरला ग्रुप जैसे औद्योगिक साझेदारों ने अहम भूमिका निभाई. परियोजना का पहला चरण पुराने जिंस के कपड़ों को रीसाइकल कर फाइबर में बदलना था. इस प्रक्रिया में टीम ने विशेष ध्यान दिया कि फाइबर की लंबाई और मजबूती को कम नुकसान पहुंचे, ताकि उससे बने धागे की गुणवत्ता बनी रहे.

IIT दिल्ली ने जिंस कपड़ों के अपशिष्ट से तैयार की नई तकनीक (ETV Bharat)

100 प्रतिशत रिसाइकल धागे से कपड़ा बनाना संभव नहीं

फाइबर से रीसाइकल धागा तैयार होने के बाद एक नई चुनौती सामने थी क्योंकि केवल 100 प्रतिशत रीसाइकल धागे से कपड़ा बनाना मुश्किल था क्योंकि इसमें मजबूती कम थी. इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सीमलेस गारमेंट मशीन पर अलग-अलग अनुपात में नया और रीसाइकल धागों को मिलाकर प्रयोग किया गया. पहले 100 प्रतिशत रीसाइकल धागा इस्तेमाल किया गया, फिर 75 प्रतिशत रीसाइकल और 25 प्रतिशत नए धागे को मिलाकर इस्तेमाल हुआ.

100 प्रतिशत रिसाइकल धागे से कपड़ा बनाना संभव नहीं (ETV Bharat)

बेहतर बनाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट

मगर सफलता नहीं मिलने पर अंत में 50 प्रतिशत रीसाइकल और 50 प्रतिशत नए धागे का प्रयोग किया गया. परीक्षण में पाया गया की 50-50 मिश्रण से बना कपड़ा गुणवत्ता और स्पर्श में पूरी तरह नये धागे से बने कपड़े के बराबर है. इस कपड़े की फिनिश को और बेहतर बनाने के लिए उस पर एक केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, जिससे इसकी मजबूती और सोफ्टनेस दोनों में सुधार आया.

कपड़े की डाईंग और प्री-ट्रीटमेंट के दौरान ज्यादा पानी की जरूरत (ETV Bharat)

कपड़े की डाईंग और प्री-ट्रीटमेंट के दौरान ज्यादा पानी की जरूरत

प्रो. अभिजीत मजूमदार ने बताया कि इसमें उपयोग की गई सीमलेस गारमेंट मशीन की खासियत यह है कि कपड़ा बनाने में केवल 4 से 5 पैकेज धागे की आवश्यकता होती है. डिज़ाइन और आकार के आधार पर एक कपड़ा 60 से 90 मिनट में तैयार हो सकता है. उन्होंने बताया धागा बनाने की प्रक्रिया में सीधे पानी का उपयोग नहीं होता, लेकिन कपड़े की डाईंग और प्री-ट्रीटमेंट के दौरान एक किलो कॉटन कपड़े के लिए लगभग 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है.

कपड़े की फिनिश को बेहतर बनाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट (ETV Bharat)

प्रो. बीएस बुटोला ने बताया कि कपड़ों की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं. जैसे, कपड़े में क्रीज न पड़े इसके लिए क्रीज रेसिस्ट फिनिश दी जाती है. इन्हीं में से सॉफ्टनिंग फिनिश सबसे आम और लोकप्रिय फिनिश है. सॉफ्टनिंग फिनिश में कपड़े को एक विशेष केमिकल से ट्रीट किया जाता है, जिससे उसका टेक्सचर मुलायम (Soft) और स्मूथ हो जाता है. यह न केवल कपड़े के लुक को बेहतर बनाता है, बल्कि पहनने पर उसके फील को भी अधिक आरामदायक बना देता है. जब कपड़ा रीसाइकल्ड यार्न से तैयार किया जाता है तो उसका टेक्सचर नए कपड़े की तुलना में थोड़ा रफ होता है. इस रफनेस को कम करने और कपड़े को अधिक आकर्षक और पहनने में सहज बनाने के लिए सॉफ्टनर ट्रीटमेंट दिया जाता है.

सबसे ज्यादा सॉफ्टनर सिलिकॉन बेस्ड सॉफ्टनर का होता है इस्तेमाल

प्रो. बीएस बुटोला ने बताया कि मार्केट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टनर सिलिकॉन बेस्ड सॉफ्टनर है. यह पर्यावरण या इसे पहनने वाले व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं होता. इस ट्रीटमेंट के बाद कपड़े का फील नए फैब्रिक जैसा मुलायम, स्मूथ और प्रीमियम टच वाला हो जाता है. उन्होंने बताया सॉफ्टनिंग फिनिश का असर स्थायी नहीं होता. आमतौर पर 10 से 20 धुलाई तक इसका प्रभाव बना रहता है. इसके बाद धीरे-धीरे यह कम हो जाता है और कपड़े की मूल रफनेस वापस आने लगती है.

कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी

कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2.3 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 13 प्रतिशत और निर्यात में 12 प्रतिशत का योगदान देता है. लेकिन देश में उत्पन्न होने वाले और प्रबंधित किए जाने वाले कपड़ा कचरे की मात्रा बहुत अधिक है. लगभग 7.8 मिलियन टन या वैश्विक कपड़ा कचरे का 8.5 प्रतिशत हर साल भारत में जमा होता है.

कपड़ा अपशिष्ट उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर

कपड़ा अपशिष्ट उत्पादन में भी भारत दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है. वैश्विक फैशन उद्योग पानी का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. एक जोड़ी जींस बनाने में 3,781 लीटर पानी लगता है, जो एक व्यक्ति द्वारा तीन साल की अवधि में पीये जाने वाले पानी के बराबर है.

ये भी पढ़ें :