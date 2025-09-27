ETV Bharat / state

IIT भिलाई के दूसरे चरण के निर्माण की रखी गई आधारशिला, पीएम मोदी वर्चुअली हुए शामिल

भारत सरकार ने 29 मई 2025 को इस परियोजना के लिए 2,257.55 करोड़ मंजूर किए हैं.

IIT BHILAI
पीएम मोदी वर्चुअली हुए शामिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 6:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई: आईआईटी भिलाई के सेकेंड फेज के निर्माण की आधारशिला आज रखी गई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े. कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और अहिवारी विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा मौजूद रहे.

IIT भिलाई के दूसरे चरण के निर्माण की आधारशिला: भारत सरकार ने 29 मई 2025 को इस परियोजना के लिए 2,257.55 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से 1,092 करोड़ रुपये केवल परिसर निर्माण पर खर्च होंगे. दूसरे चरण के निर्माण के बाद आईआईटी भिलाई का निर्मित क्षेत्र 1,51,343 वर्ग मीटर और बढ़ जाएगा. इसमें नए इंजीनियरिंग और विज्ञान विभाग, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, आईसीटी सक्षम व्याख्यान कक्ष, उपकरण और प्रोटोटाइप सुविधाओं का विकास किया जाएगा.

पीएम मोदी वर्चुअली हुए शामिल (ETV Bharat)

2,257.55 करोड़ हुए हैं मंजूर: आईआईटी भिलाई में छात्रों की संख्या वर्तमान में 1,500 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी. इसके साथ ही 300 से अधिक फैकल्टी और ऑफिस स्टाफ की भर्ती होगी, जिससे शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. फेज टू निर्माण के तहत छात्रावास, मेस हॉल, इनडोर खेल परिसर, ओपन एयर थिएटर, कैंटीन, क्रिकेट, फुटबॉल व हॉकी मैदान, टेनिस कोर्ट, आवासीय भवन, स्वास्थ्य केंद्र और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी शामिल है.

अनुसंधान पार्क की स्थापना होगी: आईआईटी भिलाई में सबसे खास पहल के रूप में 96 करोड़ रुपये की लागत से एक अनुसंधान पार्क की स्थापना होगी, जो छत्तीसगढ़ का पहला अनुसंधान पार्क होगा. यह अनुसंधान पार्क उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करेगा और अत्याधुनिक तकनीकी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

पीएम की सौगात: प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाली बड़ी सौगात दी है. गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में 700 प्रोफेसरों की भर्ती की स्वीकृति भी मिल चुकी है. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी भिलाई के साथ सात अन्य आईआईटी पटना, इंदौर, जोधपुर, तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़ और जम्मू के चरण बी का भी उद्घाटन किया.

रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे: आईआईटी के डायरेक्टर प्रो. राजीव प्रकाश ने बताया कि इस विस्तार से आईआईटी भिलाई न केवल शिक्षा बल्कि अनुसंधान और रोजगार के नए अवसरों का केंद्र बनेगा. यह महत्वाकांक्षी परियोजना अक्टूबर 2028 तक पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकेगा.

IIT भिलाई दीक्षांत समारोह: जनजातीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के बिना देश का विकास संभव नहीं: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन, जगन्नाथ मंदिर में की पूजा, IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह में हुईं शामिल
20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे IIT भिलाई का उद्घाटन

For All Latest Updates

TAGGED:

RESEARCH PARKPM MODITECHNICAL EDUCATION MINISTERGURU KHUSHWANT SAHEBIIT BHILAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.