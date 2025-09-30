ETV Bharat / state

अब बोलेंगी किताबों की कहानियां-चित्र; यूपी के 19 लाख दृष्टिबाधितों के लिए IIIT प्रयागराज बना रहा AI टूल

IIIT प्रयागराज की लैब और मुख्य शोधकर्ता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

September 30, 2025

प्रयागराज: अक्सर देखने में आता है कि बच्चों की आंखे बचपन से कमजोर होती हैं या फिर वे नेत्रहीन होते हैं. इनके पढ़ने के लिए अलग लिपि ब्रेललिपि का प्रयोग होता है. लेकिन, अब वे बच्चे जो किताबों के चित्र नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते उनके लिए पढ़ाई आसान होने जा रही है. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) प्रयागराज के शोधकर्ता ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित टूल बना रहे हैं, जो किताबों में मौजूद चित्र, कहानियां और कठिन विषयों को बोलकर समझाएगा. यह टूल टेक्स्ट को ऑल्ट-टेक्स्ट में बदलकर आडियो के रूप में बच्चों तक पहुंचाएगा. उम्र और समझ के अनुसार भाषा भी बदलेगा AI टूल: इस शोध परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने ट्रिपलआईटी के शोधकर्ताओं को सौंपा है. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर मोहम्मद जावेद, नवजोत सिंह और डॉ. अंजलि गौतम इस शोध पर काम कर रहे हैं. डॉ. मोहम्मद जावेद ने बताया कि ऑल्ट टेक्स्ट तैयार करने का काम पूरा हो चुका है. अब परियोजना के दूसरे चरण में ऑल्ट टेक्स्ट को एआई टूल से परिभाषित कराने का काम चल रहा है. इस टूल की मदद से पूरी टेक्स्ट बुक एक ऑडियो फाइल में बदल जाएगी.