अब बोलेंगी किताबों की कहानियां-चित्र; यूपी के 19 लाख दृष्टिबाधितों के लिए IIIT प्रयागराज बना रहा AI टूल
AI टूल किताबों के टेक्स्ट और चित्रों को ऑल्ट-टेक्स्ट में बदलकर आडियो के रूप में बच्चों तक पहुंचाएगा. ऑल्ट टेक्स्ट का काम पूरा हो चुका.
प्रयागराज: अक्सर देखने में आता है कि बच्चों की आंखे बचपन से कमजोर होती हैं या फिर वे नेत्रहीन होते हैं. इनके पढ़ने के लिए अलग लिपि ब्रेललिपि का प्रयोग होता है. लेकिन, अब वे बच्चे जो किताबों के चित्र नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते उनके लिए पढ़ाई आसान होने जा रही है.
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) प्रयागराज के शोधकर्ता ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित टूल बना रहे हैं, जो किताबों में मौजूद चित्र, कहानियां और कठिन विषयों को बोलकर समझाएगा. यह टूल टेक्स्ट को ऑल्ट-टेक्स्ट में बदलकर आडियो के रूप में बच्चों तक पहुंचाएगा.
उम्र और समझ के अनुसार भाषा भी बदलेगा AI टूल: इस शोध परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने ट्रिपलआईटी के शोधकर्ताओं को सौंपा है. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर मोहम्मद जावेद, नवजोत सिंह और डॉ. अंजलि गौतम इस शोध पर काम कर रहे हैं.
डॉ. मोहम्मद जावेद ने बताया कि ऑल्ट टेक्स्ट तैयार करने का काम पूरा हो चुका है. अब परियोजना के दूसरे चरण में ऑल्ट टेक्स्ट को एआई टूल से परिभाषित कराने का काम चल रहा है. इस टूल की मदद से पूरी टेक्स्ट बुक एक ऑडियो फाइल में बदल जाएगी.
खास बात यह होगी कि यह एआई केवल टेक्स्ट पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि बच्चों की उम्र और समझ के अनुसार भाषा भी बदलेगा. छोटे बच्चों को सरल भाषा में चित्र और कहानियों का अर्थ बताया जाएगा, जबकि बड़े छात्रों को विस्तार से जानकारी मिलेगी. बच्चे अगर सवाल करेंगे तो टूल जवाब भी देगा.
19 लाख दृष्टिबाधितों को मिलेगा लाभ: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनियाभर में 2.2 अरब लोग दृष्टिबाधित या अंधेपन से प्रभावित हैं. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की 2015 से 2019 की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अंधेपन की दर 3.67 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.99 प्रतिशत है. 2018 तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 18.5 लाख से ज्यादा दृष्टिबाधित लोग थे, जो विश्व की अंधी आबादी का लगभग चार प्रतिशत हिस्सा हैं.
चित्रों का अर्थ भी समझाएगा AI टूल: ऐसे हालात में यह एआई टूल शिक्षा को समावेशी और सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. जावेद बताते हैं कि यह टूल किताब के चित्रों का अर्थ भी विस्तार से बताएगा. उदाहरण के लिए, यदि किसी कहानी के साथ चित्र है तो वह केवल कहानी नहीं पढ़ेगा, बल्कि चित्र का अर्थ और उससे जुड़ी जानकारी भी स्पष्ट करेगा.
