IIIT कोटा के स्टूडेंट मितुल ऋषि ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स कंपटीशन में जीता सिल्वर मेडल
इंटरनेशनल खगोल विज्ञान व खगोल भौतिकी प्रतियोगिता (IAAC) में IIIT कोटा के मितुल ऋषि ने सिल्वर मेडल जीता है.
Published : September 24, 2025 at 11:25 AM IST
कोटा: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा के बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट मितुल ऋषि को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला है. ट्रिपल आईटी कोटा के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉ. केके शर्मा ने बताया कि इंटरनेशनल खगोल विज्ञान व खगोल भौतिकी प्रतियोगिता (IAAC) विश्व में सबसे प्रसिद्ध कंपटीशन है. इस प्रतियोगिता में विश्व के करीब 12300 प्रतिभागी थे. इनमें मितुल ऋषि 8 फीसदी ग्लोबल टॉपर स्टूडेंट्स में शामिल रहा है.
उन्होंने बताया कि यह ऑनलाइन कंपटीशन तीन फेज में जुलाई से सितंबर के बीच हुआ है. इसमें जुलाई महीने में क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था, अगस्त महीने में प्री फाइनल और सितंबर में फाइनल राउंड आयोजित हुआ है. इसमें हर राउंड के रिजल्ट के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होता है. इस कंपटीशन में 140 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी शामिल हुए थे. फाइनल राउंड में मितुल को 20 में से 16 अंक मिले थे.
डॉ. शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता छात्रों को रचनात्मकता, तार्किक तर्क और खगोल भौतिकी की गहरी समझ की आवश्यकता वाली जटिल, शोध-आधारित समस्याओं को हल करने की चुनौती देती है. ट्रिपल आईटी कोटा के निदेशक डॉ. एनपी पाढ़ी ने कहा कि यह संस्थान के लिए गौरव की बात है. हमारे छात्र वैश्विक मंचों पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन जारी रखेंगे. उनकी उपलब्धियां ये शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रेरित करती हैं.
स्पेस साइंस में है रूचि : मितुल ऋषि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मोदीनगर निवासी हैं. ट्रिपल आईटी कोटा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं. मितुल ऋषि का कहना है कि उनकी रुचि स्पेस साइंस की एक्टिविटी में है. वो ऑनलाइन ही इसके संबंध में देख रहे थे, तब यह जानकारी मिली थी. इसके बाद इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर लिया. इसके अलावा वो काफी सारी हैकाथॉन में भाग लेते हैं. इनमें नासा व इसरो की हैकाथॉन शामिल हैं. इसमें ट्रिपल आईटी के फैकल्टी और संसाधन मदद कर रहे हैं.