जुलाई 2025 सत्र के लिए IGNOU ने दाखिले की तारीख बढ़ाई, 300 कोर्सों में अब 31 जुलाई तक होगा एडमिशन - IGNOU ADMISSION LAST DATE

Published : July 17, 2025 at 9:11 PM IST

By ETV Bharat Haryana Team

करनालः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू ) ने जुलाई 2025 सत्र में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब इच्छुक छात्र-छात्राएं 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. पहले यह अंतिम तिथि 15 जुलाई थी. इस तिथि तक विद्यार्थी सभी ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग मोड के साथ-साथ ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इग्नू की वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई फॉर फॉर ओडीएल प्रोग्राम के लिंक https://ignouadmission.samarth.edu.in/ पर क्लिक करें.

कैसे करें आवेदनः इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने नामांकन के संबंध में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले किसी भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) या ऑनलाइन (OL) कोर्स में प्रवेश के लिए छात्र को अपनी ABC ID के माध्यम से एक DEB-ID बनाना जरूरी है. नए खुले पेज पर "Click here for new registration" पर क्लिक करके अपनी जानकारी दर्ज करें और क्षेत्रीय केंद्र करनाल का कोड-10 डालें. पंजीकरण के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें. निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें. इसके साथ ही री-रजिस्ट्रेशन की तिथि भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. री-रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignou.ac.in पर जाएं और कोर्स चुनकर फीस भरें..