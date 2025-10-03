दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था दो दिन का नवजात, IGMC शिमला के डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन
दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे दो दिन के नवजात का IGMC शिमला के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया.
Published : October 3, 2025 at 8:02 PM IST
शिमला: आईजीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों ने शिशु शल्य चिकित्सा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. डॉक्टरों की टीम ने दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे दो दिन के नवजात का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया. शिशु को ग्रसनी अवरोध (फूड पाइप का बंद होना) और श्वास नली व ग्रसनी नालव्रण (फूड पाइप का निचला हिस्सा श्वास नली से जु़ड़ा होना) की दुर्लभ जन्मजात बीमारी थी.
जन्मजात बीमारी से जूझ रहा था नवजात
दरअसल, शिशु का जन्म केएनएच अस्पताल में हुआ था. जन्म के बाद बच्चे को अत्यधिक लार आने लगी और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब पेट तक नहीं जा पाई. इस स्थिति को देखते हुए उसे आईजीएमसी शिमला में रेफर किया गया. जहां डॉ. प्रवीण भारद्वाज की देखरेख में पीआईसीयू में नवजात को भर्ती किया गया और दूसरे दिन ही नवजात का सफल ऑपरेशन किया गया.
बाल शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. राज कुमार ने बताया, "बच्चे की फूड पाइप ऊपर से बंद थी. इसका निचला हिस्सा पेट की बजाय सांस की नली से जुड़ा था. इसे ग्रसनी-अवरोध और श्वास नली-ग्रसनी नालव्रण कहा जाता है, यह बेहद खतरनाक जन्मजात विकृति है. समय पर पहचान और विशेषज्ञ सर्जरी से ही बच्चे की जान बचाई जा सकती है. कई बार देर से निदान होने पर दूध फेफड़ों में चला जाता है और स्थिति गंभीर हो जाती है. पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं, लेकिन देर से आने के कारण सभी बच्चों को बचाया नहीं जा सका. इसके लिए डॉक्टरों ने बच्चे की फूड पाइप को खोला व इसके निचले हिस्से के श्वास नली से अलग भी किया. अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है. उसे छुट्टी दे दी गई है".
क्या है ग्रसनी अवरोध?
ग्रसनी-अवरोध एक जन्मजात स्थिति है. जिसमें ग्रास नली (भोजन नली) पेट से जुड़ने के बजाय एक बंद थैली के रूप में समाप्त हो जाती है.
श्वास नली व ग्रसनी नालव्रण क्या होता है?
श्वास नली व ग्रसनी नालव्रण एक असामान्य जुड़ाव है, जो ग्रासनली और श्वास नली (सांस की नली) के बीच बन जाता है. जिससे खाने और सांस लेने में गंभीर समस्याएं होती हैं. यह भोजन और तरल पदार्थों को सांस की नली और फेफड़ों में जाने देता है. इससे जीवन-घातक निमोनिया और अन्य श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. यह भ्रूण के विकास के दौरान श्वास नली और ग्रासनली के अलग होने की प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण होता है.\
डॉक्टरों की टीम ने की नवजात की सफल सर्जरी
सर्जरी के दौरान शिशु की भोजन नली का पुनर्निर्माण कर इसे खोला गया और श्वास नली से जुड़ी असामान्य नली को हटाया गया. इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम देने वाले डॉक्टरों की टीम में डॉ. राज कुमार, डॉ. कमल कांत शर्मा, डॉ. मंजीत, डॉ. राम लोक, डॉ. नवीन ठाकुर, डॉ. आर. के. नेगी और डॉ. प्रदीप शामिल रहे. वहीं, ऑपरेशन में एनेस्थीसिया टीम की अहम भूमिका रही.
