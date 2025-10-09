रामगढ़ में आईजी की सात जिलों के एसपी के साथ बैठक, अपराधियों और नशे के खिलाफ दिए जरुरी दिशा निर्देश
रामगढ़ में आईजी सुनील भास्कर ने बैठक में सभी एसपी को क्षेत्र में अपराध को काबू में करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं.
Published : October 9, 2025 at 6:01 PM IST
रामगढ़: जिले के एसपी ऑफिस में आईजी सुनील भास्कर ने अंतरजिला स्तरीय उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, बोकारो के साथ बैठक कर संगठित अपराध, नशे के खिलाफ कार्रवाई और शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने पर सभी को बधाई दी. उत्तरी छोटानागपुर बोकारो प्रक्षेत्र के आइजी सुनील भास्कर को रामगढ़ जिले में आगमन एवं प्रस्थान के दौरान सार्जेंट द्वारा 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया.
बैठक के दौरान सभी एसपी को शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न कराने पर बधाई दी गई. इसके साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी पुलिस अधीक्षकों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं. जिसमें संगठित अपराध, नशे के खिलाफ कार्रवाई, लंबित मामलों पर निगरानी रखने, अपराधी और नक्सलियों (जो जेल से छूटकर क्षेत्र में रह रहे हैं) की गतिविधि पर विशेष नजर रखने की बात कही है.
उतरी छोटानागपुर जोन के सभी पुलिस अधीक्षक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है. सभी एसपी को दुर्गा पूजा को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए बधाई दी गई है. जिले में अपराध के आंकड़े से संबंधित मामले को लेकर भी चर्चा हुई है. नारकोटिक, हजारीबाग और चतरा में प्री कल्टीवेशन ड्राइव पर भी चर्चा की गई है. संगठित अपराध को किस तरीके से रोका जाए और संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों पर सीसीए लगाने समेत कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई है: सुनील भास्कर, आईजी, उत्तरी छोटा नागपुर, बोकारो रेंज
इन बिंदुओं पर समीक्षा हुई समीक्षा:-
1. नक्सल परिदृश्य एवं संगठित अपराधकर्मियों द्वारा कारित घटना
2. साम्प्रदायिक एवं महत्वपूर्ण घटना, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या खड़ी होती हो
3. अफीम की खेती की रोकथाम एवं विनिष्टीकरण के लिए बनाई गई योजना.
4. पुलिस मुख्यालय, झारखंड, रांची द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा.
5. बीट पुलिसिंग एवं रक्षक ऐप के उपयोग के संदर्भ में अद्यतन स्थिति.
6. महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक अपराध एवं पोक्सो से संबंधित लंबित कांड.
7. एनडीपीएस मामले में लंबित कांड.
8. नक्सल से संबंधित प्रतिवेदित/ निष्पादित/ लंबित कांड.
9. CPMS
10. CCTNS (Data Upload) की अद्यतन स्थिति.
11. अपराधिक वादों में दोषमुक्ति से संबंधित अद्यतन स्थिति.
12. एनडीपीएस एवं दूसरे कांड में गिरफ्तार अभियुक्तों के फिंगर प्रिंट से संबंधित अद्यतन स्थिति.
13. लंबित कांड की विवरणी.
14. माह अगस्त-2025 तक पर्यवेक्षण के लिए लंबित विशेष प्रतिवेदित कांड की समीक्षा.
15. पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त करना लेकिन प्रतिवेदन संख्या 2 निर्गत के लिए लंबित कांड.
16. लंबित वारंट एवं कुर्की.
17. स्थायी वारंट.
18. अभियोजन की अद्यतन स्थिति.
19. प्रतिवेदित/निष्पादित/ लंबित कांड.
20. अभियोजन स्वीकृत्यादेश के लिए लंबित कांड.
21. न्यायालय परिसर एवं न्यायाधीशों के आवासीय परिसर की सुरक्षा.
22. Witness Protection Scheme
23. HRMS
24. समकालीन अभियान.
25. सड़क सुरक्षा से संबंधित की गई कार्रवाई.
26. विशेष शाखा, झारखंड, रांची से प्राप्त सूचना/असूचना.
27. अपराध नियंत्रण.
28. साइबर अपराध.
29. निगरानी/सीसीए.
30. जेल में की गई छापामारी.
31. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति निवारण अधिनियम.
32. लंबित विभागीय कार्यवाही/जांच.
33. निरीक्षण किये गये पोस्ट/पीकेट/प्रतिष्ठान.
34. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सुरक्षा.
मीटिंग में यह रहे मौजूद
|नाम
|पद
|जिला
|प्रभात कुमार
|वरीय पुलिस अधीक्षक
|धनबाद
|अंजनी अंजन
|पुलिस अधीक्षक
|हजारीबाग
|हरविंदर सिंह
|पुलिस अधीक्षक
|बोकारो
|अजय कुमार
|पुलिस अधीक्षक
|रामगढ़
|सुमित अग्रवाल
|पुलिस अधीक्षक
|चतरा
|डॉ. विमल कुमार
|पुलिस अधीक्षक
|गिरिडीह
|अनुदीप सिंह
|पुलिस अधीक्षक
|कोडरमा
|ऋत्विक श्रीवास्तव
|पुलिस अधीक्षक
|शहरी, धनबाद
|कपिल चौधरी
|पुलिस अधीक्षक
|ग्रामीण, धनबाद
|गौरव गोस्वामी
|सहायक पुलिस अधीक्षक
|पतरातू
|परमेश्वर प्रसाद
|अनुमंडल पुलिस पदाधिकरी
|रामगढ़
|चंदन कुमार वत्स
|पुलिस उपाधीक्षक (मुo)
|रामगढ़
