रामगढ़ में आईजी की सात जिलों के एसपी के साथ बैठक, अपराधियों और नशे के खिलाफ दिए जरुरी दिशा निर्देश

रामगढ़: जिले के एसपी ऑफिस में आईजी सुनील भास्कर ने अंतरजिला स्तरीय उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, बोकारो के साथ बैठक कर संगठित अपराध, नशे के खिलाफ कार्रवाई और शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने पर सभी को बधाई दी. उत्तरी छोटानागपुर बोकारो प्रक्षेत्र के आइजी सुनील भास्कर को रामगढ़ जिले में आगमन एवं प्रस्थान के दौरान सार्जेंट द्वारा 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया.

बैठक के दौरान सभी एसपी को शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न कराने पर बधाई दी गई. इसके साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी पुलिस अधीक्षकों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं. जिसमें संगठित अपराध, नशे के खिलाफ कार्रवाई, लंबित मामलों पर निगरानी रखने, अपराधी और नक्सलियों (जो जेल से छूटकर क्षेत्र में रह रहे हैं) की गतिविधि पर विशेष नजर रखने की बात कही है.

जानकारी देते बोकारो रेंज आईजी सुनील भास्कर (Etv bharat)

उतरी छोटानागपुर जोन के सभी पुलिस अधीक्षक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है. सभी एसपी को दुर्गा पूजा को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए बधाई दी गई है. जिले में अपराध के आंकड़े से संबंधित मामले को लेकर भी चर्चा हुई है. नारकोटिक, हजारीबाग और चतरा में प्री कल्टीवेशन ड्राइव पर भी चर्चा की गई है. संगठित अपराध को किस तरीके से रोका जाए और संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों पर सीसीए लगाने समेत कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई है: सुनील भास्कर, आईजी, उत्तरी छोटा नागपुर, बोकारो रेंज



इन बिंदुओं पर समीक्षा हुई समीक्षा:-

1. नक्सल परिदृश्य एवं संगठित अपराधकर्मियों द्वारा कारित घटना

2. साम्प्रदायिक एवं महत्वपूर्ण घटना, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या खड़ी होती हो

3. अफीम की खेती की रोकथाम एवं विनिष्टीकरण के लिए बनाई गई योजना.

4. पुलिस मुख्यालय, झारखंड, रांची द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा.

5. बीट पुलिसिंग एवं रक्षक ऐप के उपयोग के संदर्भ में अद्यतन स्थिति.

6. महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक अपराध एवं पोक्सो से संबंधित लंबित कांड.

7. एनडीपीएस मामले में लंबित कांड.