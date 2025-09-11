ETV Bharat / state

नेपाल Gen-Z आंदोलन की आग उत्तराखंड न पहुंचे, सीमा पर बढ़ाई चौकसी, आईजी कुमाऊं ने बॉर्डर के लोगों से की बात

बता दें कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में Gen-Z आंदोलन की आंच जब काठमांडू से शुरू होकर उत्तराखंड से लगे नेपाल के प्रमुख शहर महेंद्रनगर कंचनपुर पहुंची तो उत्तराखंड सरकार के साथ कुमाऊं की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गईं.

इसके अलावा आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने खटीमा में भारत-नेपाल सीमा पर मेलाघाट इलाके की जनता से जनसंवाद कर उनकी प्रमुख समस्याओं को जान और उनसे वर्तमान हालात में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील की.

खटीमा : नेपाल में आंदोलन से भड़की आग की चिंगारी उत्तराखंड के बॉर्डर तक भी पहुंची. नेपाल में बिगड़े हालात के बाद उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उत्तराखंड से लगे नेपाल बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ने अलर्ट मोड पर आ गई हैं. आईजी कुमाऊं उत्तराखंड पुलिस रिद्धिम अग्रवाल ने खटीमा से लगे भारत-नेपाल सीमा का एसएसबी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल के बिगड़े हालात के बीच पुलिस व एसएसबी के अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके बाद कुमाऊं के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर दौड़ शुरू कर दी.

आईजी कुमाऊं ने लिया जायजा (ETV Bharat)

सीमांत इलाकों में बसे लोगों से भी बात की: इसी क्रम में उत्तराखंड पुलिस की कुमाऊं रीजन की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बीती शाम खटीमा से लगी भारत नेपाल सीमा का एसएसबी के शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया. साथ ही आईजी ने भारत नेपाल की सीमांत सुरक्षा का जायजा लिया. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को नेपाल में बिगड़े हालात के बीच आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए.

सुरक्षा एजेंसी से समन्वय बेहद आवश्यक: आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि सीमा सुरक्षा हम सभी का दायित्व है. इसलिए सीमा पर देश विरोधी तत्वों के विषय में जानकारी हेतु आमजन का सुरक्षा एजेंसी से समन्वय बेहद आवश्यक है. आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने सीमांत सुरक्षा को लेकर पुलिस, एसएसबी और वन विभाग को लगातार पेट्रोलिंग किए जाने, हर आने जाने वाले पर गहनता से नजर रखने के निर्देश दिए.

आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने एसएसबी के कमांडेंट मनोहर लाल से भी भारत नेपाल सुरक्षा विषय पर विस्तृत वार्ता की. 57 वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट मनोहर लाल ने कहा कि नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है. एसएसबी सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग व गस्त कर रही है.

