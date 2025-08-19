ETV Bharat / state

पलामू सेंट्रल जेल में एक साथ बंद है दिनेश गोप, सूजीत सिन्हा और डब्लू सिंह, आईजी ने जारी किया हाई अलर्ट - ALERT IN PALAMU CENTRAL JAIL

पलामू सेंट्रल जेल में हाई अलर्ट जारी किया गया है. जेल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है.

पलामू आईजी सुनील भास्कर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 7:30 PM IST

पलामू: सेंट्रल जेल में हाई प्रोफाइल कैदियों की एक साथ बंद होने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है. कैदियों के बीच आपसी गैंगवार को देखते हुए पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने यह अलर्ट जारी किया है और पूरे मामले में पलामू डीसी एवं एसपी को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं. हाई प्रोफाइल कैदियों को लेकर पलामू सेंट्रल जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है.

गैंगस्टर के एक साथ रहने से हो सकती है घटना: आईजी

दरअसल, दो दिनों पहले कुख्यात गैंगस्टर गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने पलामू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. आत्मसमर्पण के बाद पलामू सेंट्रल में एक साथ अब पीएलएफआई का सुप्रीमो दिनेश गोप, कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और डब्लू सिंह बंद हैं. इसी को ध्यान में रखकर आईजी ने निर्देश जारी किया है.

आईजी ने डीसी और एसपी को जारी निर्देश में कहा कि सुजीत सिन्हा और डब्लू सिंह परस्पर विरोधी गैंग रहे हैं. दोनों को एक ही जेल में रखने से किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो सकती है. पहले भी वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच गैंगवार हो चुका है. आईजी ने जेल के अंदर दोनों गलियारे में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है, जिसकी मॉनिटरिंग जेल के कंट्रोल रूम से होगी.

सेंट्रल जेल में होगी औचक छापेमारी

जेल परिसर में जैमर और नेटवर्क ब्लॉगर लगाने को कहा गया है. डीसी एवं एसपी संयुक्त रूप से सेंट्रल जेल में औचक छापेमारी करेंगे. जेल के अंदर आने-जाने वाली सभी तरह की सामग्री की गहनता से जांच की जाएगी. कैदियों से मुलाकात करने वाले एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा जांच की जाएगी और मेटल डिटेक्टर भी लगाया जाएगा.

पलामू के जोनल आइजी सुनील भास्कर ने बताया कि डब्लू सिंह, सुजीत सिन्हा और दिनेश गोप के सेंट्रल जेल में एक साथ बंद होने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है. सुरक्षा बढ़ाई गई है और कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं.

