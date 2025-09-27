ETV Bharat / state

नक्सल और अपराध को लेकर आईजी ने की हाई लेवल मीटिंग, पलामू, गढ़वा और लातेहार एसपी को दिए कई निर्देश

पलामूः नक्सल, अपराध समेत कई बिंदुओं को लेकर पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने शनिवार की शाम हाई लेवल मीटिंग की. बैठक में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन, गढ़वा एसपी अमन कुमार और लातेहार एसपी कुमार गौरव शामिल हुए. बैठक में नक्सल, अपराध, दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. आईजी ने दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की.

बैठक के बाद आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने मीडिया से बाचतीच के क्रम में बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार तीनों जिलों के एसपी के साथ यह उच्चस्तरीय बैठक की गई है. बैठक में लंबित मुकदमों के अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही नक्सल और अपराध की स्थिति का आकलन किया गया. आईजी ने बताया कि दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर भी जानकारी मांगी गई है और तीनों एसपी को कई निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी देते पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा . (वीडियो-ईटीवी भारत)

आईजी को बताया गया कि पलामू प्रमंडल में 1560 स्थानों में दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है. जिसमें गढ़वा में 729, जबकि पलामू में 680 जगहों पर पूजा पंडालों का निर्माण होता है. साथ ही आईजी को यह भी बताया गया कि पलामू में 1273, जबकि 1118 और लातेहार में 871 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई हुई है.