नक्सल और अपराध को लेकर आईजी ने की हाई लेवल मीटिंग, पलामू, गढ़वा और लातेहार एसपी को दिए कई निर्देश

नक्सल और अपराध को लेकर आईजी ने की हाई लेवल मीटिंग, पलामू, गढ़वा और लातेहार एसपी को दिए कई निर्देश
पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने प्रमंडल के तीनों एसपी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. इस दौरान उन्होंने कई बिंदुओं पर समीक्षा की.
Published : September 27, 2025 at 8:40 PM IST
पलामूः नक्सल, अपराध समेत कई बिंदुओं को लेकर पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने शनिवार की शाम हाई लेवल मीटिंग की. बैठक में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन, गढ़वा एसपी अमन कुमार और लातेहार एसपी कुमार गौरव शामिल हुए. बैठक में नक्सल, अपराध, दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. आईजी ने दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की.
बैठक के बाद आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने मीडिया से बाचतीच के क्रम में बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार तीनों जिलों के एसपी के साथ यह उच्चस्तरीय बैठक की गई है. बैठक में लंबित मुकदमों के अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही नक्सल और अपराध की स्थिति का आकलन किया गया. आईजी ने बताया कि दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर भी जानकारी मांगी गई है और तीनों एसपी को कई निर्देश दिए गए हैं.
आईजी को बताया गया कि पलामू प्रमंडल में 1560 स्थानों में दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है. जिसमें गढ़वा में 729, जबकि पलामू में 680 जगहों पर पूजा पंडालों का निर्माण होता है. साथ ही आईजी को यह भी बताया गया कि पलामू में 1273, जबकि 1118 और लातेहार में 871 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई हुई है.
बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान पलामू, गढ़वा और लातेहार में अतिरिक्त बल तैनात करने का निर्णय लिया गया. अकेले पलामू में अतिरिक्त 400 बलों की तैनाती की गई है. दुर्गा पूजा के दौरान छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी सीमा पर विशेष अलर्ट जारी किया गया है.
ये भी पढ़ें-
सीनियर आईपीएस शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने संभाला पलामू आईजी का पदभार, बोले- समन्वय बनाकर करेंगे अपराध और नक्सल के खिलाफ कार्रवाई
नक्सलियों के घर ढोल-नगाड़ा लेकर जाएगी पुलिस! जानें, क्या है रणनीति
पलामू जोन में टॉप नक्सली कमांडर करेंगे सरेंडर, कई पर लाखों का इनाम, आईजी ने जारी की थी अपील