दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था, आईजी रांची ने अधिकारियों के साथ किया मंथन

दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है. वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं.

आईजी की अधिकारियों के साथ बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read
रांचीः राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर आम लोगों का उत्साह चरम पर है. वहीं दूसरी तरफ पूजा को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है. शनिवार को रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने राजधानी में चल रहे सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और कई निर्देश भी जारी किए.

आईजी ने दिए निर्देश

दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में प्रशासन ने कमर कस ली है. शनिवार को रांची एसएसपी कार्यालय में रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक की अध्यक्षता में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के डीएसपी मौजूद रहे.

आईजी रांची ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया मंथन (ETV Bharat)

इस बैठक में पूजा पंडालों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के बाद आईजी ने बताया हमारा फोकस शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है. संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली गई है और वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

राजधानी में 5000 बल होंगे तैनात

रांची आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि पूजा में सुरक्षा को लेकर 5000 से ज्यादा जवान राजधानी में तैनात किए गए हैं. इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से पूरे राजधानी के मॉनिटरिंग की जा रही है. राजधानी रांची में न सिर्फ 5000 जवानों को तैनात किया गया है बल्कि दो कंपनी अर्धसैनिक बलों की भी बुलाई गयी है.

आईजी ने बताया कि पूजा आयोजकों के साथ समन्वय बैठक कर उन्हें गाइडलाइन की जानकारी दी गई है. साथ ही पूजा पंडालों के पास अस्थायी कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैनात की जा रही है. प्रशासन की तैयारियों से साफ है कि इस बार दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने का लक्ष्य तय किया गया है. रांची में प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. अब आम लोगों की बारी है कि वे सहयोग करें और पर्व को मिलजुल कर मनाएं.

रांची जोन के आईजी मनोज कौशिकSECURITY FOR DURGA PUJAPOLICE MEETING OVER SECURITYIG HELD MEETINGDURGA PUJA 2025

