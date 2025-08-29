ETV Bharat / state

सड़क सुरक्षा और हादसों को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय गंभीर, जुलाई में कुल 280 लोगों की गई जान - ROAD SAFETY AND ACCIDENTS

झारखंड में सड़क हादसों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. सिर्फ जुलाई में सैकड़ों लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई है.

IG Campaign Dr Michael Raj
आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 29, 2025 at 4:20 PM IST

रांचीः झारखंड पुलिस मुख्यालय राज्य में सड़क हादसों को लेकर बेहद गंभीर है. सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. साथ ही पुलिसकर्मियों को ट्रेंड किया जा रहा है. शुक्रवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़े को सामने रखा.

जुलाई में 280 लोगों की सड़क हादसों में मौत

राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न हिस्सों में केवल जुलाई महीने में ही 280 लोग सड़क हादसों में मौत का शिकार हो चुके हैं.आंकड़े बेहद भयावह है. आईजी अभियान ने बताया कि जुलाई 2025 तक राज्य भर में 280 लोग सड़क हादसों की वजह से अपनी जान गवां चुके हैं. पुलिस मुख्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार जुलाई में सबसे ज्यादा मौतें राजधानी रांची में हुई हैं. रांची में जुलाई महीने में 39 लोग सड़क हादसों के शिकार हुए हैं. जबकि हजारीबाग में 28, सरायकेला में 26, दुमका में 21 और गिरिडीह में 19 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गवां चुके हैं.

हादसों पर ब्रेक लगाना जरूरी

आईजी अभियान माइकल राज ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राज्य में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा अभियान, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, जागरुकता अभियान (स्कूल, कॉलेज, शहर-बाजार में) और दुर्घटना के आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है. सड़क हादसों के कारणों को समझने के लिए मासिक सड़क दुर्घटना आंकड़ों का संग्रहण व विश्लेषण किया जा रहा है .

जागरुकता और फाइन दोनों काम एक साथ

आईजी अभियान ने बताया कि जुलाई महीने में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कुल 94,823 लोगों को जागरूक किया गया. 267 पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों को फर्स्ट एड किट का प्रशिक्षण दिया गया. 288 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के मोबाइल में GPS Map Camera Lite App इंस्टॉल किया गया. 1284 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को eDAR और iRAD का प्रशिक्षण दिया गया. वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा

  • बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले कुल-1,21,950 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 2499 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.
  • बहुत तेज गति से वाहन चलाने वाले कुल-2515 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.
  • लाल संकेत को पार करने वाले कुल-1776 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले कुल-276 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.
  • गलत दिशा में वाहन चलाने वाले कुल-220 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.
  • नशे में वाहन चलाने वाले कुल-185 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.
  • क्षमता से अधिक यात्री बैठाने वाले कुल-536 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.
  • सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कुल-1585 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.
  • दो पहिया वाहन पर पीछे बैठे यात्री द्वारा हेलमेट नहीं पहनने के कारण कुल-2093 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.

जुलाई में नक्सलियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई

जुलाई महीने में राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस द्वारा नक्सलियों से कुल 10 हथियार (पुलिस से लूटे गए हथियार 5. जिसमें 2 एके-47 रायफल, 2 इंसास रायफल और 1 एसएलआर एवं देशी हथियार-5) एवं 544 गोलियां बरामद की गई. साथ ही 35,02,500 रुपये (पैंतीस लाख दो हजार पांच सौ रुपये ) लेवी की राशि की बरामदगी की गई. इसके साथ ही 18,020 डेटोनेटर बरामद किए गए और 5 बंकरों को ध्वस्त किया गया.

साथ ही नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 95 आईईडी को बरामद कर विनिष्ट किया गया. पश्चिमी सिंहभूम जिला के कराईकेला थाना अंतर्गत चाईबासा जिला बल, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान वनग्राम उलीबेड़ा के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के अंदर एक फिट गहराई में गाड़ा हुआ 2 टिन का डब्बा बरामद किया गया, जिसमें 500 रुपये के कुल-6998 नोट (34,99,000 रुपये) बरामद किए गए.

जुलाई में कुल 28 नक्सली गिरफ्तार

जुलाई माह में राज्य में कुल-28 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया. जिसमें मुख्य रूप से जेजेएमपी का एरिया कमांडर प्रवीण एक्का की गिरफ्तारी की गई है. जुलाई में जेजेएमपी के सब-जोनल कमांडर 5 लाख के इनामी नक्सली लवलेश गंझू उर्फ लोकेश गंझू ने 15 जुलाई 2025 को लातेहार जिला में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है.

जुलाई में चार नक्सली मारे गए

अभियान के दौरान वर्ष 2025 के जुलाई माह में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में कुल 4 नक्सली मारे गए. जिसमें 16 जुलाई 2025 को सीपीआई माओवादी संगठन का सब-जोनल कमांडर कुंवर मांझी उर्फ शहदेव मांझी उर्फ सडे मारा गया. वहीं 26 जुलाई 2025 को जेजेएमपी का नक्सली दिलीप लोहरा उर्फ दीपक लोहरा, जेजेएमपी का नक्सली समुद्र लोहरा, जेजेएमपी का नक्सली सुनील मुंडा और माओवादी संगठन का नक्सली बलदेव मांझी भी मुठभेड़ में मार गिराए गए.

जुलाई 2025 में अपराध नियंत्रण से संबंधित विवरणी

  • कुल वारंट निष्पादन-7298
  • कुल गिरफ्तारी- 2333
  • कुल जब्त वाहनों की संख्या- 171
  • कुल हथियार बरामद -82
  • कुल गोली बरामद-354

साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा

जुलाई 2025 में साइबर अपराध से संबंधित कुल 108 कांड दर्ज किए गए. जिसमें कुल 38 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए कुल 78 मोबाइल फोन, 97 सिम कार्ड, 24 एटीएम कार्ड, 3 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 6 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 1 लैपटॉप, 1 बाइक के साथ कुल 1,82,000 रुपये (एक लाख बिरासी हजार) नगद बरामद किए गए हैं.

जुलाई 2025 में NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) अंतर्गत डायल-1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कुल शिकायत-2073 दर्ज की गई. जिसमें कुल 2.19 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए और न्यायालय के माध्यम से वादी के बैंक खातों में कुल-32,27,378 रुपये (बत्तीस लाख सताइस हजार तीन सौ अठहत्तर) वापस कराए गए.

जुलाई 2025 में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रतिबिंब ऐप का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में कुल-04 कांडों में कुल-11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही कुल 11 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

