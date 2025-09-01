ETV Bharat / state

तबादले के बाद चर्चा में वन संरक्षक का प्रत्यावेदन, शासन को लेना है फैसला - IFS OFFICER REPRESENTATION

आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार ने तबादले को लेकर शासन को प्रत्यावेदन दिया.

IFS OFFICER REPRESENTATION
तबादले के बाद चर्चा में वन संरक्षक का प्रत्यावेदन (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2025 at 11:35 PM IST

देहरादून: भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची सुर्खियों में है. सूची जारी होने के बाद अधिकारियों के छुट्टी पर जाने से लेकर कोर्ट की शरण लेने तक की बात भी सामने आई है. हालांकि अब नई चर्चा सीनियर आईएफएस अफसर के प्रत्यावेदन देने से जुड़ी है. जिसमें उन्होंने कम समय में ही तबादला होने की अपनी बात शासन के सामने रखी है.

उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के अधिकारी तबादले सूची जारी होने के बाद से ही चर्चा में थे. ऐसा इसलिए क्योंकि इस सूची में ऐसे कई नाम थे. जिनके तबादले को लेकर आखिरी वक्त तक कोई खबर नहीं थी. इतना ही नहीं, इस बार तबादला सूची दो दिनों तक जारी हुई, एक दिन तमाम पदों पर बदलाव हुआ तो दूसरे दिन दो अधिकारियों के नाम तबादला सूची में आए.

ताजा मामला सीनियर आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार का है, जिन्होंने अपने तबादले के बाद शासन को प्रतिवेदन दिया है. दरअसल, शासन ने 25 अगस्त को तबादला सूची जारी की थी, जिसमें 29 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. इसी में एक नाम पंकज कुमार का भी था, जिन्हें वन संरक्षक एवं निदेशक नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर के पद से अवमुक्त करते हुए वन संरक्षक अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई थी.

आईएफएस पंकज कुमार ने अपने प्रत्यावेदन में तबादले को लेकर बात रखी है. शासन को लिखित रूप में दिए गए इस प्रत्यावेदन में बात रखते हुए पंकज कुमार ने कम समय में ही अपने तबादले पर निर्णय लिए जाने को लेकर अपना पक्ष रखा है. आईएफएस अफसर पंकज कुमार ने इस दौरान न्यायालय के पूर्व आदेशों का भी जिक्र करते हुए उन नियमों के बारे में बताया है, जिसके अनुसार आईएफएस अधिकारी को बेवजह एक निश्चित समय सीमा से कम वक्त में तबादला नहीं किया जा सकता.

शासन को दिए गए इस प्रत्यावेदन के बाद अब इस पर शासन को ही निर्णय लेना है. लेकिन इस बार इस सूची के जारी होने के बाद जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसने इस बार के तबादलों को सुर्खियों में ला दिया है. वन संरक्षक पंकज कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए शासन को अपने तबादले के लिए प्रत्यावेदन देने की पुष्टि की है. उनका कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है. उस पर उन्होंने केवल अपनी बात रखी है.

आईएफएस अधिकारी प्रत्यावेदनउत्तराखंड आईएफएस अधिकारीUTTARAKHAND IFS OFFICERIFS OFFICER PANKAJ KUMARIFS OFFICER REPRESENTATION

