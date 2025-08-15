शिमला: तेंदुए के शावक के साथ एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में एक शख्स गाड़ी में बैठा नजर आ रहा है. ये शख्स दावा करता है कि उसे तेंदुए का ये शावक नजर आया था. इसके बाद वीडियो में दिख रहा व्यक्ति शावक को गाड़ी में लेकर आगे निकल जाता है. गाड़ी में तेंदुए का शावक बुरी तरह से डरा हुआ है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है.
वीडियो में दिख रहा शख्स ये दावा करता है कि उसने वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बात की है और उन्होंने इस शावक को उनके पास छोड़ने की बात कही है. इसके बाद व्यक्ति शावक को गाड़ी में डाल कर आगे चल देता है. इस दौरान शख्स तेंदुए के शावक को वन विभाग के अधिकारियों के पास सुरक्षित छोड़ने का दावा करता हुआ सुना जा सकता है. वीडियो में शावक पूरी तरह से डरा हुआ है. खिड़की से बाहर निकलने का बार बार प्रयास कर रहा है.
It may look cute and well intentioned. But not a good decision.— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 12, 2025
Rescues should be last resort. First such cat species cubs should be secured wherever they are found. Secure and let mother come and take them. If multiple failures then rescue as a last resort. This is what we do. https://t.co/4szqLI6uv7
IFS अधिकारी ने की आलोचना
जांच पड़ताल में पता चला कि ये वीडियो कोटखाई के अंकुश चौहान का है. अंकुश चौहान का दावा है कि उन्होंने शावक को वन विभाग के अधिकारियों के पास सौंप दिया, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं, भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी परवीन कासवान ने एक्स पर इसकी आलोचना की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतें, भले ही नेक इरादे से की गई हों, जंगल में जानवर के जीवित रहने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
उन्होंने एक्स पर लिखा 'यह प्यारा और नेक इरादे वाला लग सकता है, लेकिन यह कोई अच्छा फैसला नहीं है. बचाव आखिरी उपाय होना चाहिए. सबसे पहले, ऐसी कैट स्पीसिज के शावकों को जहां भी वे मिलें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, इंतजार करें और मां को उसे ले जाने दें, अगर बार बार ऐसा करने में असफलता मिलती है और इसे मां नहीं ले जाती तो इसका रेसक्यू किया जाना चाहिए, लेकिन ये आखिरी उपाय होना चाहिए.
शावक का क्या होगा
कासवान ने चेतावनी दी कि बिना मां के जंगली शावक को पालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने ये भी बताया कि आगे शावक का क्या होगा. कासवान ने कहा कि मैं इस शावक के लिए यहां दो संभावनाएं देखता हूं. पहली सबसे बुरी स्थिति है इसमें, उचित पोषण के अभाव में शावक एक या दो महीने के भीतर मर सकता है. सबसे अच्छी स्थिति में, वो अपना जीवन कैद में ही बिताएगा, क्योंकि कैट स्पीशिज (लैपर्ड बिल्ली की बड़ी प्रजातियों में गिना जाता है) शिकार और जीवित रहने के कौशल केवल अपनी माताओं से ही सीखती हैं.
सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई लताड़
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर सवाल खड़े किए. भौमिक एम गोवंडे नाम के यूजर ने लिखा शावक मां से दूर हो गया और मुझे डर है कि सोशल मीडिया के लिए कई लोग जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश करेंगे.
दूसरे यूजर ने लिखा ये सब वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए किया गया है. इस तरह का दिमागहीन व्यवहार कब रुकेगा.
एक और यूजर ने लिखा कि इसकी मां खूंखार हो चुकी होगी. अपने बच्चे को ढूंढ रही होगी. सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए ढोंग क्यों.
सिड शर्मा ने यूजर ने लिखा इस निर्णय ने एक शावक को मां से दूर कर दिया और उसे अनाथ कर दिया
झाड़ियों में मिला था शावक
वहीं, अंकुश चौहान ने कहा कि 'मैंने सड़क किनारे झाड़ियों में ठिठुरते हुए एक नन्हे तेंदुए के बच्चे को देखा, जिसकी उम्र लगभग 20-25 दिन है. बच्चा ठंड और भूख से कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी मां कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब तेंदुए की मां का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने बच्चे की सुरक्षा और जान बचाने के लिए कदम उठाने का निश्चय किया.'
डीएफओ को सौंपा
शनिवार को अंकुश चौहान ने तेंदुए के शावक को उठाया और अपनी कार में बैठाकर ठियोग के डीएफओ (वन मंडल अधिकारी) मनीष रामपाल के पास पहुंचाया. रास्ते में उन्होंने इस पूरी घटना का एक छोटा वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें कार में बैठा नन्हा तेंदुआ नज़र आ रहा है.
शावक को मां से मिलाने का प्रयास
वहीं, डीएफओ मनीष रामपाल ने बताया कि 'वन विभाग की टीम फिलहाल उस तेंदुए के बच्चे को उसकी मां से मिलाने के प्रयास कर रही है. इसके लिए उस क्षेत्र में कैमरे लगाए गए हैं और निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि मां के आने की संभावना का पता लगाया जा सके. जंगली जानवरों के बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण से अलग करना वन्यजीव संरक्षण के नियमों के तहत अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन जब मामला उनकी जान बचाने का हो, तो मानवीय हस्तक्षेप ज़रूरी हो जाता है.'
डीएफओ ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में मां का कोई सुराग नहीं मिलता है, तो विभाग उस तेंदुए के बच्चे को किसी सुरक्षित वन्यजीव अभयारण्य या रेस्क्यू सेंटर में भेज देगा, जहां उसकी देखभाल विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी. वहां उसे उचित आहार, स्वास्थ्य देखभाल और प्राकृतिक व्यवहार सिखाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि भविष्य में उसे जंगल में वापस छोड़ा जा सके.
