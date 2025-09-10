ETV Bharat / state

बस्तर का युवराज सिंह IFMA यूथ विश्व म्यूथाई चैंपियनशिप में भारत का करेगा प्रतिनिधित्व

IFMA यूथ विश्व म्यूथाई चैंपियनशिप में बस्तर का युवा (ETV Bharat Chhattisgarh)

24 सदस्यीय भारतीय म्यूथाई दल में 18 खिलाड़ी, 1 कोच, 2 निर्णायक, 2 ऑफिसियल और 1 नेशनल फेडरेशन ऑफिसियल शामिल हैं. नेशनल फेडरेशन ऑफिसियल के रूप में भारतीय म्यूथाई दल फेडरेशन UMAI के महासचिव श्रीराम चौधरी के नेतृत्व में भारतीय म्यूथाई दल अबूधाबी जा रहा है.

रायपुर: भारतीय म्यूथाई दल अबूधाबी में आयोजित IFMA यूथ विश्व म्यूथाई चैम्पियनशिप में भाग ले रहा है. इसमें शामिल होने बस्तर का युवा खिलाड़ी युवराज सिंह आज हैदराबाद से अबू धाबी के लिए रवाना हो रहा है.

छत्तीसगढ़ एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन के महासचिव अनीस मेमन ने बताया "यह गौरव का विषय है कि दूरस्थ बस्तर अंचल से गत नौ वर्षों से अपने वजन वर्ग में म्यूथाई चैंपियन जगदलपुर निवासी 17 वर्षीय युवराज सिंह राजपूत भारत का प्रतिनिधित्व करेगा.

अबूधाबी में IFMA यूथ विश्व म्यूथाई चैम्पियनशिप (ETV Bharat Chhattisgarh)

युवराज छत्तीसगढ़ से एकमात्र चयनित खिलाड़ी हैं, जो इस विश्व चैंपियनशिप में भाग लेगा. युवराज के पिता राजेन्द्र सिंह राजपूत भी अपने बेटे के साथ भारतीय म्यूथाई दल के साथ भारतीय म्यूथाई दल के सहायक अधिकारी के रूप में अबूधाबी (यूएई) जा रहे हैं, चूंकि युवराज नाबालिग है इसलिए पिता को युवराज के साथ जाने की अनुमति दी गई है.

बस्तर का युवराज सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ म्यूथाई संघ के समस्त पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को पूरी उम्मीद है कि युवराज सिंह इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेगा. जिसके बाद युवराज सिंह आगामी अक्टूबर माह में OCA द्वारा आयोजित एशियन यूथ गेम्स बहरीन में भारतीय म्यूथाई दल का प्रतिनिधित्व करेगा.

युवराज सिंह के चयन पर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव (संरक्षक छग एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन), राज्य म्यूथाई के पदाधिकारियों, कोच सहित खेल प्रेमियों ने अच्छे प्रदर्शन हेतू शुभकामनाएं दी है. भारतीय म्यूथाई दल में शामिल 18 खिलाड़ियों में राजस्थान से 4, मेघालय से 4, महाराष्ट्र से 2, केरल से 2, पश्चिम बंगाल से 2, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, असम और हरियाणा से 1-1 खिलाड़ी शामिल है.