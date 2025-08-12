ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा में घूमने का मौका: बिना किसी पास के दो दिनों तक मिलेगी एंट्री, जानें कैसे - DELHI ASSEMBLY ENTRY

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली विधानसभा परिसर 14 और 15 अगस्त को लोगों के लिए खुला रहेगा.

दिल्ली विधानसभा में घूमने का मौका
दिल्ली विधानसभा में घूमने का मौका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2025 at 7:44 PM IST

नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली विधानसभा का ऐतिहासिक परिसर घूमना चाहते हैं तो इसके लिए विधानसभा सचिवालय से विशेष अनुमति या फिर चयनित सदस्यों से सिफारिश पर जारी पास से यह संभव हो सकता है. लेकिन, इस सब से आपके कोई ताल्लुकात नहीं है तो भी आप इन दो दिनों में आप बेधड़क विधानसभा परिसर में एंट्री पा सकते हैं और परिसर में घूम सकते हैं. बस आपके पास एक आधार कार्ड या अन्य सरकार द्वारा मान्य पहचान पत्र होना चाहिए.

दरअसल, दिल्ली विधानसभा परिसर 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 और 15 अगस्त को आम जनता के लिए खुला रहेगा. इन दोनों तारीख को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. दिल्ली के लोग 115 साल पुराने ऐतिहासिक भवन का भ्रमण कर सकेंगे और परिसर के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को देख सकेंगे. समारोह में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) बैंड देशभक्ति से सराबोर धुनें प्रस्तुत करेगा, वहीं साहित्य कला परिषद की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे. शाम को विधानसभा परिसर विशेष लाइटिंग से जगमगाएगा, जिससे माहौल और भी उत्सवमय और देशभक्ति से भरा होगा.

दिल्ली विधानसभा में घूमने का मौका
दिल्ली विधानसभा में घूमने का मौका (ETV Bharat)

देख सकेंगे भव्यता: विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मंत्री, विधायक और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे. दिल्ली के लोग न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे, बल्कि ऐतिहासिक भवन की भव्यता देख सकेंगे और इसके वास्तुशिल्प व दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जान पाएंगे. दोनों ही दिन बीएसएफ बैंड की प्रस्तुति देशभक्ति, एकता और गर्व की भावना को जगाएगी. साहित्य कला परिषद के सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत की समृद्ध कला और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेंगे, जिससे लोगों में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक सद्भाव का संदेश जाएगा.

14 और 15 अगस्त को लोगों के लिए खुला रहेगा दिल्ली विधानसभा परिसर
14 और 15 अगस्त को लोगों के लिए खुला रहेगा दिल्ली विधानसभा परिसर (ETV Bharat)

ऐसे पा सकेंगे प्रवेश: विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए किसी पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी. दोनों दिन शाम 5 बजे से प्रवेश शुरू होगा. कार्यक्रम में आने वाले लोगों को पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड दिखाकर विधानसभा परिसर में प्रवेश करना होगा. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनता में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को गहरा करना है, ताकि लोग राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में सार्थक योगदान दे सकें. यह हर नागरिक को लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं और हमारी समृद्ध विरासत की रक्षा व संरक्षण की जिम्मेदारी की याद दिलाता है, जिससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत हो सकेगी.

