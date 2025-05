ETV Bharat / state

सजा पाए बेगुनाह कैसे पाएं न्याय. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराजः कौशांबी जिले के 104 साल के बुजुर्ग लखन को हत्या के केस में अपने आपको बेगुनाह साबित करने में 48 साल लग गए. लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. कई साल जेल की सजा काटी. केस लड़ने में रुपया, पैसा सब खतम हो गया. बेटे ने मुंह फेर लिया तो बेटियों ने साथ दिया. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखन को इस केस से बरी कर दिया है. यानी लखन के ऊपर अब कोई केस नहीं चलेगा. बेगुनाह होते हुए भी लखनऊ की आधी जिंदगी जेल में बीत गई, वह अपनों से दूर रहे. लखनऊ जैसे ही हजारों लोग अपनी जिंदगी के कई साल बेगुनाह होते हुए भी सलाखों के पीछे गुजारते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सावाल यह है कि ऐसे 'बेगुनाहों' के पास जेल से बाहर आने के बाद क्या रास्ता बचता है. क्या कानूनी अधिकार है, कहां जाएं, कौन सा मुकदमा लड़ें, किस कोर्ट में अपील दायर करें? जानिए सबकुछ... सबसे पहले जानते हैं क्या थी घटना ?

कौशांबी जिले के गौराए गांव के रहने वाले लखन के घर से और गांव के ही राजाराम के घरवालों के बीच 6 अगस्त 1977 को मारपीट हो गई. इस मारपीट में दोनों तरफ से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए. इसमें घायल प्रभु की 7 अगस्त 1977 को मौत हो गई थी. उनके भाई राजा राम ने सराय अकिल थाने में FIR दर्ज कराई थी. पुलिस ने धारा 323/308 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया. इस केस में लखन के अलावा देशराज, कलेसर व कल्लू को भी वादी बनाया गया. इसके बाद केस चलना शुरू हुआ. 1982 में प्रयागराज की सेशन कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुना दी. इस फैसले को लखनऊ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया. इसके बाद तारीख पर तारीख पड़ती गई. लखन कुछ सालों के लिए जेल भी गए लेकिन छूट गए. एडवोकेट श्रवण त्रिपाठी, इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने किया बरीः

48 साल तक केस चला और 2 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखन को संदेह का लाभ देते हुए केस से बरी कर दिया. जेल से रिहा करने का आदेश हुआ. जिस वक्त लखन रिहा हुए, उनकी जिंदगी के 104 साल पूरे हो चुके हैं. लखन के पैर में अब हमेशा दर्द रहता है. बहुत देर तक चल नहीं पाते. खड़े भी नहीं रह पाते. लखन का एक बेटा है जो मतलब नहीं रखता है. 4 बेटियां हैं, जिनके पास अब वो बारी बारी रहते हैं. उधर, लखन का जिनसे विवाद था, उन्होंने सेशन कोर्ट तक केस लड़ा, इसके बाद केस को छोड़ दिया. इसके बाद इनका मुकदमा लखन बनाम स्टेट का हो गया. दूसरी तरफ जिन लोगों ने एफआईआर करवाई थी, उन सबकी मौत हो चुकी है. कल्लू और कलेशर की भी मौत हो गई है. देशराज की स्थिति ऐसी है कि वह अब बिस्तर से ही न हीं उठ पाते हैं. अब लखन ही बचे हैं वादी और प्रतिवादी में. 48 साल बाद 104 वर्षीय लखन हुए कोर्ट से बरी. (Photo Credit; ETV Bharat) सरकार के खिलाफ मानहानि और हर्जाने का दावा ठोंकने का अधिकारः इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट श्रवण त्रिपाठी ने बताया कि लखन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है न कि बाइज्जत. यानी पुलिस ने जो भी लखन सहित आराेपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए थे, वो कमजोर थे जिसका लाभ लखन को मिला है और हाईकोर्ट ने केस से बरी कर दिया और आजीवन कारावास की सजा रद् कर दी. सरकार अगर चाहे तो हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर सकती है. लखन को हाईकोर्ट ने भले ही संदेह का लाभ देते हुए केस से बरी कर दिया है. लेकिन अगर वो चाहे तो सरकार के खिलाफ सिवल कोर्ट में क्षतिपूर्ति का केस दायर कर सकते हैं. इसके अलावा मानहानि का भी दावा कर सकते हैं. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 250 के तहत अगर कोर्ट को लगता है कि आरोप लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं था, तो वह शिकायतकर्ता को सजा दे सकती है. जुर्माना या जेल दोनों हो सकता है. चूंकि मुकदमा करने वाले कोई भी सख्श अब जिंदा नहीं बचे हैं ऐसे में सरकार के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा ठोंक सकते हैं जो पीड़ित को झूठे मुकदमे के कारण हुए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक व भावनात्मक नुकसान की भरपाई कराने में मदद करेगा. एफआईआर क्वैश करने के लिए भी खटखटा सकते कोर्ट का दरवाजाः एडवोकेट श्रवण त्रिपाठी ने बताया कि कोई भी पीड़ित, अगर उसे लगता है कि उसे झूठा फंसाया गया है तो वह सरकार के खिलाफ हर्जाने की मांग कर सकता है. पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करा सकता है. मानहानि का दावा भी ठोक सकता है. उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके झूठी एफआईआर को रद्द भी करवा सकते हैं. यदि उच्च न्यायालय आपकी एफआईआर रद्द कर देता है तो आप उसे सुप्रीम कोट में चैलेंज कर सकते हैं. अगर कोर्ट के सामने अपने को बेगुनाह साबित कर लेते हैं तो कोर्ट आपको बाइज्जत बरी भी कर सकता है. बरी होते ही से सभी अधिकार मिल जाते हैंः श्रवण त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमे के बाद इन्वेटिगेशन का काम स्टेट का होता है. स्टेट के अधिकारी केस का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट लगते हैं. यह स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी केस में सही तरीके से साक्ष्यों और सबूत के आधार पर सही जांच हो. अगर कोई भी व्यक्ति गलत तकरीके से फंसा दिया जाता है तो उसे सरकार के खिलाफ मुआवजे का मुकदमा करने का पूरा अधिकार है. फर्जी केस से बरी होने के बाद आपके नागरिक अधिकार पूरी तरह से बहाल हो जाते हैं. आप एक साधारण नागरिक के रूप में वो सारे अधिकार रखते हैं, जो अन्य नागरिकों के पास होते हैं. किसी भी कानूनी परेशानी से मुक्त कर दिया जाता है. झूठे केस में क्या होता है नुकसान?

एडवोकेट श्रवण त्रिपाठी के मुताबिक, किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाती है, तो उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है. इसके अलावा एक बार केस दर्ज होने के बाद सरकारी नौकरी मिलने में भी दिक्कत आती है. आरोपी के सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगता है. मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है. वकीलों की फीस, कोर्ट का खर्च व अन्य कानूनी कार्यवाही पर भारी खर्च करना होता है. न्याय पाने के लिए व्यक्ति को बार बार कोर्ट में में पेशी या तारीखों पर जाना पड़ता है. ऐसे मामलों से निपटने के लिए सभी सबूतों को सुरक्षित रखें, जो इस बात को साबित कर सकें कि आप निर्दोष हैं. बलिया के पूर्व DIOS पर बिना दोष के हुई थी कार्रवाईः बलिया में 30 मार्च 2022 को अंग्रेजी द्वितीय पाली का पेपर लीक होने के मामले में दोषी ठहराए गए तत्कालीन DIOS ब्रजेश मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी. अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले ब्रजेश के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सुपीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को क्वैश (रद्द) कर दिया था. 30 मार्च 2022 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामने आया कि तत्कालीन डीएम बलिया द्वारा बताया गया कि सभी 210 केंद्रों को वितरित किए गए प्रश्नपत्रों की जांच कराई गई, जिसमें यह साफ हुआ कि प्रश्नपत्रों के पैकेट में टेंपरिंग नहीं की गई थी. तत्कालीन डीएम ने कहा था कि इस सीरीज का पेपर बलिया से न लीक होकर किसी अन्य जनपद से लीक हुआ था. इसे भी पढ़ें-104 साल के बुजुर्ग पिता के लिए लड़ीं 4 बेटियां; 48 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के केस में किया बाइज्जत बरी





