ETV Bharat / state

सीने में भारीपन, बेचैनी, घबराहट, पसीना आए तो ना करें नजरअंदाज - DO NOT IGNORE THESE SYMPTOMS

इमरजेंसी कॉन्क्लेव को संबोधित करने के दौरान डॉक्टर ने दी यह जानकारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 1 hours ago

लखनऊ : सीने में भारीपन, पसीना आना, घबराहट, कंधे आदि में दर्द को नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए. यह हार्ट अटैक समेत दिल की दूसरी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. समय पर इलाज जरूरी है. इलाज में देरी से मरीज की जान जोखिम में पड़ सकती है. यह जानकारी सोसाइटी फॉर एक्यूट केयर, ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन (एसएसीटीईएम) के संस्थापक डॉ. लोकेन्द्र गुप्ता ने दी. डॉ. लोकेन्द्र गुप्ता शनिवार को PGI में आयोजित कार्डियक इमरजेंसी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे. इसमें 150 से अधिक आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया. कार्यक्रम हार्ट अटैक और अन्य कॉर्डियक इमरजेंसी के प्रबंधन को बेहतर बनाने पर केंद्रित था. हार्ट अटैक के मरीजों को इलाज मिलना जरूरी : डॉ. लोकेन्द्र गुप्ता ने कहा कि हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन आर्वर में इलाज मिलना जरूरी है. प्रत्येक अस्पताल में अच्छी तरह से प्रशिक्षित आपातकालीन विभाग की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा गोल्डन आर्वर के दौरान समय पर हस्तक्षेप से अनगिनत जीवन बचाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की आपातकालीन टीमों को जोड़कर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है.