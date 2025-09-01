हल्द्वानी: पिछले दिनों नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और मामला हाईकोर्ट जाने के बाद पुलिस विभाग के कार्य प्रणाली पर उठे सवाल के बाद पुलिस विभाग अब गंभीर नजर आ रहा है. प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव का ऐलान होते ही छात्र राजनीति गर्मा गई है. डिग्री कॉलेज में छात्रों के बीच आपसी गुटबाजी और लड़ाई झगड़े के मामले भी अब सामने आने लगे हैं.

कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने दिए सख्त दिशा-निर्देश: डिग्री कॉलेजों में चुनाव लड़ने वाले संभावित दावेदार कॉलेजों में अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना शुरू कर दिया है. इस बीच आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस को साफ निर्देश जारी किया है कि छात्रसंघ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए. यदि चुनाव में बवाल हुआ तो वहां के थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी जिम्मेदार होंगे.

छात्रसंघ चुनाव को लेकर कुमाऊं आईजी सख्त (Video-ETV Bharat)

नपेंगे थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी: कुमाऊं आईजी ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की जा चुकी है और निर्देश जारी किए गए हैं कि छात्र संघ चुनाव से संबंधित पूर्व में जो भी घटनाएं हुई हैं या आपसी प्रतिद्वंद्विता कोई पुरानी हो तो उनके खिलाफ पुलिस पहले ही उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाए. इस संबंध में आईजी रिधिम अग्रवाल का कहना है कि चुनाव में कोई विवाद ना हो इसके लिए थानाध्यक्ष पहले ही हुड़दंगियों को चिन्हित करें चुनाव के दिन कोई बवाल या हंगामा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी वहां के थाना व चौकी प्रभारी की होगी. साथ ही उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

चुनाव की सरगर्मियां तेज: गौरतलब है कि छात्रसंघ चुनाव आते ही कुमाऊं के सभी महाविद्यालय में छात्र राजनीति तेज हो जाती है, जिसमें कई बार बवाल भी होता है. हल्द्वानी, रामनगर व हल्दूचौड़ डिग्री कॉलेज में चुनाव के दौरान पूर्व में भी विवाद की घटनाएं सामने आई हैं. चुनाव में कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस ने पहले से तैयारियां शुरू कर ली हैं. कुमाऊं के सबसे बड़े और अधिक छात्र संख्या वाले हल्द्वानी एमबीपीजी महाविद्यालय में चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां तेज हैं.

छात्रों की पुलिस कर रही जांच: कॉलेज में किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसको लेकर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. यह नहीं कॉलेज के गेट पर आने जाने वाले छात्रों की पुलिस जांच भी कर रही है. जिससे बाहर से कॉलेज के अंदर में आकर कोई छात्र अराजकता न फैला सकें. वहीं चुनाव से पहले पुलिस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है. जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

